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【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代

科技 14:10 2023/07/21

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相信大家對「Google啦！」這字話並不陌生，甚至一天也會說好幾次。在現今網絡資訊發達的年代，大部分人都習慣從網絡搜索各項資訊，搜索引擎巨頭Google更成為綫上搜索的代名詞。但有外媒揭示，Google搜索大神的地位可能會保不住。

【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」

TikTok、Instagram取代Google?

外媒《華盛頓郵報》引述軟件和數據公司SimilarWeb指，雖然Google仍佔據搜索引擎市場90%的份額。但愈來愈多的用戶，尤其是Z世代用戶，開始抱怨Google的搜索結果實用性下降，且相關的棄用跡象明顯。就連Google高級副總裁Prabhakar Raghavan也留意到相關現象，於去年坦言，有40%的年輕用戶會以TikTok、Instagram取代Google，作為搜索餐廳的工具。

報道又提到，隨著Google增加廣告選項，及SEO演算法會決定搜索結果的排序，使有用的搜索結果被排至頁面下方，廣告、內容農場、垃圾訊息等實用性低的資訊反而排名靠前。

美國記者兼網誌作者Cory Doctorow稱，Google搜索結果並非按其相關性排序 。

Google搜索結果愈差，它們就愈依賴於默認搜索，這是一個惡性循環。

媒體關係公司EZPR的行政總裁Ed Zitron更強調，Google提供的內容只是其希望用戶看到的內容，而非用戶所需資訊。另認為

作為網絡管理者，Google絕對失敗了。

【Google彩蛋】Google為真人版《Barbie》造勢　搜索介面增粉紅色特效

【AR手遊】Google推新AR手遊　今日全球同步上線（附下載連結）

責任編輯：殷凱怡

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