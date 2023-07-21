【網絡攻擊】北韓黑客疑入侵美國網絡公司　竊取其加密貨幣客戶資料

▲ 美國一家網絡管理公司JumpCloud在週四（20日）指出，其6月底所受到的黑客攻擊，與朝鮮政府有關。

網絡攻擊在國際社會上愈來愈常見。據路透社報道，美國一家網絡管理公司JumpCloud在週四（20日）指出，六月遭黑客入侵，有關黑客組織獲朝鮮政府支持，攻擊數名加密貨幣商戶。

JumpCloud是一個對企業開放的平台，所開發的軟件允許企業管理其電子設備及用戶的資料，該軟件的用戶組織超過 180,000個，並有逾 5,000 個付費客戶。JumpCloud昨（20日）發文稱，有黑客在6月底時入侵該公司，並利用其對公司系統的訪問權限來攻擊「不到 5 個」客戶和10台設備。

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JumpCloud沒有透露受影響客戶身份，但JumpCloud 及其部分客戶所聘用的網絡安全公司 CrowdStrike和 Mandiant均表示，已知所涉黑客目的為盜竊加密貨幣資料。

CrowdStrike及另一所網絡安全公司SentinelOne將此次攻擊咎於名為 Lazarus 的知名黑客組織，這個組織受到北韓政府偵察總局支持，並以 Ronin Network 和 Harmony’s Horizon Bridge 等加密機構為目標。 Mandiant 的事件響應人員也將此次黑客攻擊歸咎於朝鮮。

CrowdStrike情報高級副總裁 Adam Meyers 表示：「我認為這不會是我們今年最後一次看到朝鮮供應鏈襲擊」，認為北韓黑客團隊不應被低估。

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責任編輯：王愷楹

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