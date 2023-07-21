【內房危機】碧桂園境內債券價格大跌　午後股價跌逾5%

▲ 碧桂園境內債券價格大跌

內房企業債務危機憂慮再升溫，藍籌內房碧桂園 （02007） 多筆境內債券債價大跌，觸發臨時停牌，碧桂園股價也受波及。碧桂園午後跌幅擴大至5%，最新跌5.5%，報1.38元，成交3億元。同系碧桂園服務 （06098） 午後亦跌3%，報8.98元。

綜合內媒消息，「20碧地03」午後跌超25%，盤中臨時停牌。「20碧地04」跌超32%，盤中二次臨時停牌。除上述兩筆債券外，「21碧地03」、「21碧地02」跌超30%，「19碧地03」跌超29%，「21碧地01」跌超27%，「21碧地04」跌超26%。

碧桂園：將保交樓政治任務放首位 昨訂立66億港元境外融資協議

碧桂園債價大跌之際，公司在微信公眾號發文回應政府本周公布的《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，強調碧桂園將完成保交樓、保民生的「政治任務」放在首位，並指公司克服重重困難2022年共實現255個城市1384批次的交付，交付房屋數量總和近70萬套，今年還要交付70萬套房屋，上半年完成27.8萬套的交付任務，交付量穩居行業第一。

碧桂園昨公布，以中銀香港 （02388） 為融資代理訂立新融資協議，公司獲相當於66億港元等值的美元和港元定期貸款融資，以應付2019年設立的舊有債務。

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