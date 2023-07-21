  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園境內債券價格大跌　午後股價跌逾5%

股市 13:32 2023/07/21

分享：

分享：

碧桂園境內債券價格大跌

內房企業債務危機憂慮再升溫，藍籌內房碧桂園 （02007） 多筆境內債券債價大跌，觸發臨時停牌，碧桂園股價也受波及。碧桂園午後跌幅擴大至5%，最新跌5.5%，報1.38元，成交3億元。同系碧桂園服務 （06098） 午後亦跌3%，報8.98元。

綜合內媒消息，「20碧地03」午後跌超25%，盤中臨時停牌。「20碧地04」跌超32%，盤中二次臨時停牌。除上述兩筆債券外，「21碧地03」、「21碧地02」跌超30%，「19碧地03」跌超29%，「21碧地01」跌超27%，「21碧地04」跌超26%。

碧桂園：將保交樓政治任務放首位　昨訂立66億港元境外融資協議

碧桂園債價大跌之際，公司在微信公眾號發文回應政府本周公布的《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，強調碧桂園將完成保交樓、保民生的「政治任務」放在首位，並指公司克服重重困難2022年共實現255個城市1384批次的交付，交付房屋數量總和近70萬套，今年還要交付70萬套房屋，上半年完成27.8萬套的交付任務，交付量穩居行業第一。

碧桂園昨公布，以中銀香港 （02388） 為融資代理訂立新融資協議，公司獲相當於66億港元等值的美元和港元定期貸款融資，以應付2019年設立的舊有債務。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】逾9成退休人士強積金有錢賺 盤點BCT銀聯集團最強MPF 立即收看

相關文章：

【內房危機】萬達據報最快本周完成處置資產　償還即將到期美元債

【內房危機】碧桂園與多家財務機構及中銀香港訂立融資協議　涉款逾66億元

【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%

【内房危機】遠洋集團債券告急、據報提議持有人分期兌付本金　主要股東國壽再跌4%

【內房危機】恒大業績出爐：兩年累蝕5820億　去年負債總額2.44萬億、權益虧絀5990億

港股 碧桂園（02007） 碧桂園 碧桂園服務（06098）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐7連升破頂　碧桂園午後挫半成　恒指升幅收窄萬九關爭持（不斷更新）

下一篇文章

【消費券2023】八達通領取第二期消費券須滿足累積消費要求　政府提醒設終極期限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高　經絡：HIBOR仍有上升壓力
【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高　經絡：HIBOR仍有上升壓力
【美股期貨】美期向好　道指期貨升51點、納指期貨升13點 （不斷更新）
【美股期貨】美期向好　道指期貨升51點、納指期貨升13點 （不斷更新）
【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%
【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%
【港股市況】滙豐7連升破頂　碧桂園午後挫半成　恒指升幅收窄萬九關爭持（不斷更新）
【港股市況】滙豐7連升破頂　碧桂園午後挫半成　恒指升幅收窄萬九關爭持（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款