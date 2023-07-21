▲ 【消費券2023】八達通領取第二期消費券須滿足累積消費要求 政府提醒設終極期限

2023年第二期消費券於7月16日起發放，但政府指出目前約有100萬名市民未滿足消費額要求，而未能首日領取2000元消費券。政府最新發公告提醒，若市民於兩期消費券都以八達通領取，需要滿足「合資格消費」累積總額達3000元，才可領取第二期消費券。港府表示，八達通公司會在今日（7月21日）起向仍未符合累積消費額要求的登記人發出短訊提醒，該短訊會以電話號碼9665 7134發出。



政府表示，如有關市民的八達通卡已沒有餘額，但「合資格消費」累積總額仍未達到要求，請先為八達通卡增值，並作合資格消費，以達到相關累積總額的要求。

政府指出，以八達通登記而目前尚未獲得第二期消費券的市民，若在7月31日前達成3000元「合資格消費」累積總額要求，將於8月16日獲得第二期消費券，否則將順延至達到要求後的翌月16日。

政府提醒，市民最遲須在今年10月31日或之前符合要求，才能獲得第二期消費券。

市民可通過以下方法查詢其消費券的「合資格消費」累積總額：

八達通客戶服務熱線：2969 5588

八達通網站（voucher.octopus.com.hk/tc/form/enquiry）

八達通手機應用程式

使用港鐵站的八達通服務站

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編輯：麥德銘