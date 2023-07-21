  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】八達通領取第二期消費券須滿足累積消費要求　政府提醒設終極期限

Hot Talk 13:22 2023/07/21

分享：

分享：

【消費券2023】八達通領取第二期消費券須滿足累積消費要求　政府提醒設終極期限

2023年第二期消費券於7月16日起發放，但政府指出目前約有100萬名市民未滿足消費額要求，而未能首日領取2000元消費券。政府最新發公告提醒，若市民於兩期消費券都以八達通領取，需要滿足「合資格消費」累積總額達3000元，才可領取第二期消費券。港府表示，八達通公司會在今日（7月21日）起向仍未符合累積消費額要求的登記人發出短訊提醒，該短訊會以電話號碼9665 7134發出。

政府表示，如有關市民的八達通卡已沒有餘額，但「合資格消費」累積總額仍未達到要求，請先為八達通卡增值，並作合資格消費，以達到相關累積總額的要求。

政府指出，以八達通登記而目前尚未獲得第二期消費券的市民，若在7月31日前達成3000元「合資格消費」累積總額要求，將於8月16日獲得第二期消費券，否則將順延至達到要求後的翌月16日。

政府提醒，市民最遲須在今年10月31日或之前符合要求，才能獲得第二期消費券。

市民可通過以下方法查詢其消費券的「合資格消費」累積總額：

  • 八達通客戶服務熱線：2969 5588
  • 八達通網站（voucher.octopus.com.hk/tc/form/enquiry）
  • 八達通手機應用程式
  • 使用港鐵站的八達通服務站

相關文章：

【財爺網誌】陳茂波：約100萬人未達消費額要求未能領取

【消費券2023】約650萬名市民獲核實資格領取第二期2000元消費券　將於7.16日發放

【消費券2023】政府擬以短訊及電話抽查領取消費券資格　澄清：3日內未回覆會再獲通知（附政府特定電話號碼）

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 電子消費券 八達通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】碧桂園境內債券價格大跌　午後股價跌逾5%

下一篇文章

【美股期貨】美期向好　道指期貨升51點、納指期貨升13點 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高　經絡：HIBOR仍有上升壓力
【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR創近16年高　經絡：HIBOR仍有上升壓力
【美股期貨】美期向好　道指期貨升51點、納指期貨升13點 （不斷更新）
【美股期貨】美期向好　道指期貨升51點、納指期貨升13點 （不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【打風消息】下星期再打風？　天文台：另一熱帶氣旋或下周初達南海北部　今日餘下時間維持三號強風信號（不斷更新）
【港股市況】滙豐7連升破頂　碧桂園午後挫半成　恒指升幅收窄萬九關爭持（不斷更新）
【港股市況】滙豐7連升破頂　碧桂園午後挫半成　恒指升幅收窄萬九關爭持（不斷更新）
【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%
【內房危機】內地據報擬放鬆一綫城市購房限貸政策　碧桂園龍湖半日彈4%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點　人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款