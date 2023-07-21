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印度禁大米出口 全球食品通脹或加劇

環球社會熱點 13:22 2023/07/21

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印度受大雨影響，過去12個月大米價格上漲11.5%。印度政府周四（20日）宣布，暫停非印度長米（non-basmati）的白米出口，確保國內市場供應，即時生效，但裝載中的船隻可繼續出口。非印度長米佔目前印度大米出口約四分一，專家警告措施或推高全球食品價格。

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印度政府表示，當地晚間大米零售價格在一個月內上漲3%，將實施非印度長米白米出口禁令。食品部發表聲明表示，措施旨在確保市場上有足夠的非印度長米白米供應，抑制國內市場價格上漲趨勢。

印度佔世界大米出口量逾4成，而其他出口國庫存量亦據報較低。現時食品價格已因俄烏戰爭，及天氣不穩定而上漲，印度是次措施或進一步推高價格。據悉大米為全球逾30億人主食，近9成產自亞洲，而厄爾尼諾現象（El Nino）通常導致亞洲降雨量減少，全球大米價格已徘徊在11年來最高水平。

據報印度去年大米出口總量達2,200萬噸，其中是次受影響的非印度長米和碎米（broken rice）約佔1,000萬噸。印度政府周四夜晚澄清指，2022年出口量達740萬噸的蒸穀米（parboiled rice）不受禁令影響。

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大米出口商協會（Rice Exporters Association）主席B.V. Krishna Rao表示，自俄烏戰爭後，印度對全球大米市場的影響力將遠超烏克蘭對小麥市場的影響。他指由於買家無法找到來自任何其他國家的貨物替代，突然實施的出口禁令將造成痛苦。他指由於越南及泰國未有足夠庫存填補短缺，料非洲買家將受最大影響，並料很多國家將要求印度恢復出口。

外界分析指，印度明年將舉行大選，措施證明總理莫迪（Narendra Modi）政府對食品通脹議題非常關注。其政府去年9月已限制大米出口，並延長小麥出口禁令，今年早前亦限制食糖出口。

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責任編輯：李俊儀

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