英派對門調查耗逾260萬公帑 工黨狠斥浪費

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）任內引發的派對門（partygate）調查，據指單是法律費用已耗費高達超過26.5萬英鎊公帑（約266.7萬港元）。反對派工黨狠批，「前所未見及不可接受的浪費」。

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內閣辦公室周四（20日）公布派對門事件開支，當中涉及的法律費用為265,222英鎊。負責向約翰遜提供法律建議的Peters & Peters律師行去年8月獲聘時收取12.9萬英鎊，但內閣辦公室估計最終開支已升至最少22.2萬英鎊。

政府發言人表示，已有程序中包括為前首相就任內事宜及行動提供法律支援，約翰遜的法律費用援助亦按合適程序最後一次延長，因此支出將止於周四。

在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）批評，在民眾面臨生活成本危機之際，首相辛偉誠（Rishi Sunak）仍堅定為前任醜聞「埋單」，浪費超過25萬英鎊公帑支持約翰遜。

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韋雅蘭直斥辛偉誠軟弱及「無骨氣」，不去阻止浪費納稅人金錢的行為，或是要求約翰遜自掏腰包支付派對門的法律費用。

英國國會特權委員會上月中發表「派對門」調查報告，批評約翰遜多次故意誤導國會。下議院上月大比數通過，支持對約翰遜的派對門調查報告。約翰遜在報告出爐前已經辭職，並斥責委員會成員不公。

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責任編輯：吳漢培