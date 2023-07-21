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【專家點睇】下半年以托底為主 溫彬：財政不會有強刺激

股樓投資 12:14 2023/07/21

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民生銀行首席經濟學家溫彬表示，鑑於當前中國經濟復甦基礎仍不穩固，在兼顧可持續性的基礎上，財政政策將繼續加力提效，着力擴大內需，推動經濟回升向好，但不會有強刺激，主要以托底為主，措施可能包括完善稅費優惠政策、用好用足地方債資金、強化預算績效管理等。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

他指，上半年財稅部門分兩批發布了延續和優化實施的稅費優惠政策，全年新增減稅降費1.2萬億元（人民幣，下同），加上繼續實施的留抵退稅政策，預計全年可為經營主體減輕稅費負擔超1.8萬億元。下一步，財政部將着力落實好前期出台的各項稅費優惠政策，持續整治涉企違規收費，在此基礎上進一步提高政策精準性，重點圍繞製造業高質量發展、創新驅動發展戰略等強化政策供給。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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其次，加強重點領域支出保障。下半年，財政支出將加快進度，重點投向基本民生、社保就業、科技、教育、鄉村振興等領域，基建投資更多依靠地方債和政策性、開發性金融等「準財政」工具的支持。另用好用足地方債資金。下半年新增地方債額度還剩餘1.9萬億元，預計將在第三季基本發完，為基建投資帶來較多增量資金支持。

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責任編輯：林衛

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