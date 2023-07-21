【券商點睇】第二季業績前瞻 百度廣告收入料增一成以上

信達證券對百度（09888）第二季業績作前瞻預測，料公司整體實現收入333.8億元（人民幣，下同），按年增長12.6%。其中，百度核心分部實現收入256億元，按年增長10.5%；百度核心實現Non-GAAP營業利潤56.3億元，按年增長10%，對應利潤率為22%。

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其中，廣告收入將達到191億元，按年增長11.9%，在延續第一季的恢復趨勢上增速有所擴張。綫下相關的行業恢復速度相對較快，如醫療、旅游、生活服務、商務服務等。展望未來，下半年廣告業務有望延續恢復趨勢。

智能交通業務承壓料短期拖累雲業務增速，AI有望帶來中長期驅動，預計百度core非廣告業務實現收入64.8億元，增長6.6%，其中百度智能雲保持個位數增長。該行全年百度雲業務有望實現超過10%的收入增長，中長期來看，AI將持續驅動公司雲業務發展。

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綜合而言，信達證券看好百度廣告業務的復甦動力，將持續為公司創造穩定的現金流；文心大模型迭代效果良好，AI與雲業務的結合有望在中長期成為公司的第二增長曲綫。當前市值對應2023至2025年預測市盈率為15.5倍、13.7倍及12倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛