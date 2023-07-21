  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 13:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】第二季業績前瞻 百度廣告收入料增一成以上

股樓投資 12:11 2023/07/21

分享：

分享：

信達證券對百度（09888）第二季業績作前瞻預測，料公司整體實現收入333.8億元（人民幣，下同），按年增長12.6%。其中，百度核心分部實現收入256億元，按年增長10.5%；百度核心實現Non-GAAP營業利潤56.3億元，按年增長10%，對應利潤率為22%。

【同場加映】溫股知新：經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

其中，廣告收入將達到191億元，按年增長11.9%，在延續第一季的恢復趨勢上增速有所擴張。綫下相關的行業恢復速度相對較快，如醫療、旅游、生活服務、商務服務等。展望未來，下半年廣告業務有望延續恢復趨勢。

智能交通業務承壓料短期拖累雲業務增速，AI有望帶來中長期驅動，預計百度core非廣告業務實現收入64.8億元，增長6.6%，其中百度智能雲保持個位數增長。該行全年百度雲業務有望實現超過10%的收入增長，中長期來看，AI將持續驅動公司雲業務發展。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

綜合而言，信達證券看好百度廣告業務的復甦動力，將持續為公司創造穩定的現金流；文心大模型迭代效果良好，AI與雲業務的結合有望在中長期成為公司的第二增長曲綫。當前市值對應2023至2025年預測市盈率為15.5倍、13.7倍及12倍，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 港股 百度集團—SW（09888） 中國

上一篇文章

【專家點睇】下半年以托底為主 溫彬：財政不會有強刺激

下一篇文章

【券商點睇】新品牌提前盈利達標 特步上半年收入表現勝指引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款