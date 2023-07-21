【券商點睇】新品牌提前盈利達標 特步上半年收入表現勝指引

興證國際指出，特步（01368）第二季全渠道流水按年增長高雙位數。分月份看，估計4月流水按年有超過35%增長，5月下旬開始終端銷售有所放緩，而6月下旬以來，較高基數基礎上，已恢復雙位數增長。分渠道看，綫下依舊優於綫上，上半年終端動銷表現較好，經銷商補單需求旺，預計上半年營收表現較指引更優。

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值得注意是，上半年專業運動分部流水翻倍增長，提前實現盈利目標。上半年「索康尼」和「邁樂」流水估計均有翻倍增長，已提前實現盈利。時尚運動分部流水表現略低於預期，毛利率恢復順利。

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該行認為，馬拉松賽事重啟，特步主品牌優勢彰顯，上半年國內馬拉松男子百強選手中160X系列穿著率提升至42%，功能性產品心智佔領順利，同時憑借性價比優勢，復甦態勢表現領先同行，管理層有信心達成全年流水增長指引。專業運動提前達成盈利目標，勢頭向好，但時尚運動分部仍待調整，維持此前新品牌整體指引。最新目標價為11.21元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛