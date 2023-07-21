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【滙豐HSBC】滙豐股價連升7日、創逾5年高　花旗展開「上行觀察期」

股市 12:00 2023/07/21

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【滙豐HSBC】滙豐股價連升7日、創逾5年高　花旗展開「上行觀察期」

HSBC滙豐 （00005） 股價連升7個交易日，今早股價再升0.8%，新報64.3元，為2018年3月以來高位。因應英美不斷加息、香港拆息（HIBOR）持續走高，滙豐淨利息收入有望直接受惠，公司股價年內累升38%，花旗最新發報香港銀行股研究報告時，宣布對滙豐展開90上行觀察期。

花旗報告指出，香港銀行股將於7月底起公布中期業績，相信5月、6月HIBOR持續走高，可讓銀行上半年淨息差受惠，而銀行費用收入就繼續受累於市場情況疲弱。

花旗表示，內地持續支援房企融資，令香港銀行在中國商業地產的信貸支出有所改善，但整體而言更看好外資銀行的資本回報，滙豐股價表現可受惠於20億美元回購計劃，以及有形股本回報率（RoTE）從12%以上增至13%以上。花旗最新予滙豐目標價為76.6元。

滙豐8月1日審議中期業議及會否派第2次股息，可見【下一頁】

花旗上調東亞、中銀、恒生目標鏇

該行另外上調本地銀行股目標價，包括將東亞 （00023） 目標價由11.29元升至13.24元，評級更由「中性」升至「買入」，以反映資產質素觸底、估值具吸引力。

花旗同時上調中銀香港 （02388） 目標價，由26.5元升至26.6元，維持「買入」評級。該行亦將恒生銀行 （00011） 目標價由109元升至115元，投資評級為「中性」。

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編輯：麥德銘

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