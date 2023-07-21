【虛擬化妝】Microsoft夥美妝品牌Maybelline　增設Teams會議妝容瀘鏡

在綫上平台進行各項綫上會議成為港人的工作日常，更有人為求方便而又不失儀態，會只裝扮上身開會。Microsoft（微軟）近日宣布聯同美妝品牌Maybelline，為Microsoft Teams提供一系列的妝容瀘鏡，相信有助用家在素顏的情況下，亦能以最佳姿態示人。

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Microsoft指，Teams中的Maybelline Beauty App將為用戶帶來一共12種妝容瀘鏡。不論是在會議開始前，還是會議期間，用戶均可快速、輕鬆地調整個人造型。在決定應用相關濾鏡前，用戶亦可透過預覽，查看濾鏡效果，方便用戶挑選最適合的虛擬妝容。

該企續指，虛擬妝容讓人們透過低門檻的方式嘗試不同造型，讓化妝變得民主化的同時，讓人在工作等各場合中擁有自信。

目前，相關的瀘鏡已開放予Microsoft Teams企業客戶使用，有意試用的人士可以透過以下步驟啟動瀘鏡：

會議開始前：

點擊「加入會議」

點擊「視像效果」中的「更多視像效果」

在右側窗格中向下滾動，然後選擇「過濾器」類別中的「Maybelline」

查看並選擇最喜歡的妝容造型

點擊「立即加入」以進入應用了選定濾鏡的會議。

會議進行期間：

點擊會議屏幕頂部的「更多」

點擊「視像效果」

在右側窗格中向下滾動，然後選擇「過濾器」類別中的「Maybelline」

查看並選擇最喜歡的妝容造型

點擊「預覽」以即時查看濾鏡效果，此時會議參與者並不會看到新濾鏡效果

點擊「應用」以套用濾鏡

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責任編輯：殷凱怡

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