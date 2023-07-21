【虛擬化妝】Microsoft夥美妝品牌Maybelline　增設Teams會議妝容瀘鏡

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在綫上平台進行各項綫上會議成為港人的工作日常，更有人為求方便而又不失儀態，會只裝扮上身開會。Microsoft（微軟）近日宣布聯同美妝品牌Maybelline，為Microsoft Teams提供一系列的妝容瀘鏡，相信有助用家在素顏的情況下，亦能以最佳姿態示人。
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Microsoft指，Teams中的Maybelline Beauty App將為用戶帶來一共12種妝容瀘鏡。不論是在會議開始前，還是會議期間，用戶均可快速、輕鬆地調整個人造型。在決定應用相關濾鏡前，用戶亦可透過預覽，查看濾鏡效果，方便用戶挑選最適合的虛擬妝容。
該企續指，虛擬妝容讓人們透過低門檻的方式嘗試不同造型，讓化妝變得民主化的同時，讓人在工作等各場合中擁有自信。
目前，相關的瀘鏡已開放予Microsoft Teams企業客戶使用，有意試用的人士可以透過以下步驟啟動瀘鏡：
會議開始前：
會議進行期間：
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責任編輯：殷凱怡
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