▲ 【銀公訪京】港人從內地銀行提款難？ 孫煜：通關後人流增加、未來情況會改善

香港與內地恢復通關後，近期有報道指出深圳多家港人常去的銀行分行大排長龍，甚至需時等候數小時才能辦理提款等服務，甚至有分行需限制每次取款限額。正在北京訪問的銀行公會主席孫煜表示，通關以後，比較多港人客戶親身到內地辦理銀行業務，人多便可能出現排隊情況，他相信內地銀行有相應措施來不斷優化業務流程，盡力協助港人處理帳戶事宜，他相信未來情況會逐步改善。

被問內房信貸風險，孫煜指出，本港銀行業一直以審慎原則來做風險管理，亦一直密切留意事態發展，對資產質素變化一直以來保持審慎和警惕的態度，認為未來有關內房的整體風險是可控。

上半年港銀整體盈利增長「十分良好」

孫煜提到，內地經濟結構持續向優，增長動能持續增強，發展態勢持續向好，為香港經濟帶來正向的外溢效應，香港GDP今年首季增速同比升2.7%，是連續4個季度負增長後首次上升，香港銀行資本充足率穩定在20%左右，流動性覆蓋率（LCR）約160%，首季不良率1.45%，保持結構穩健和運行平穩，同時得益於淨利息收入增加、貸款減值撥備的減少，上半年香港銀行業整體盈利的增長情況十分良好。

孫煜指，中央部委明確表示全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，也期待香港在國家構建雙循環新發展格局和高水平對外開放當中，更好承擔超級聯繫人的角色，希望香港在促進內地經濟發展、人民幣國際化、互聯互通、粵港澳大灣區建設、服務國際投融資、吸引更多的國際機構和資金等方面，發揮更加積極的作用。

他續指，今次訪京活動得到內地金融管理部門相關部委的高度重視和全力支持，銀公代表團深切感受到中央對香港金融業發展的關心，在金融開放方面，今年國家推出多項開放措施，持續打造市場化、國際化的營商環境，未來在財富管理、綠色金融、資產管理等領域，將鼓勵更多境外金融機構，也包括香港的金融機構，來華展業或參與業務試點。

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記者：胡學能