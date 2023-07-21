  • 31°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

便便都可以變出產品？咖啡粉囊可變飾物，旗袍 x ESG！ 香港女青年商會將ESG推廣至大眾和企業，與政府企業共同打造永續經濟圈！入圍名單公佈！

都會情報 11:30 2023/07/21

分享：

分享：

大象的便便竟然可以變成紙張？Yes！因為大象是草食動物，所以牠們的便便充滿製作紙張所需的纖維。這不僅意味著製作紙張不再需要砍伐任何樹木，更好的是，製作紙張的水源可以循環灌溉使用，協助世界實現了零浪費的目標！

今年，香港女青年商會推出社會發展旗艦活動計劃「重新 • 重生：升級再造設計大賞2023」，與環境保護處及其轄下機構Y.Park、南豐紗廠及各大大專院校等機構共同打造本地永續經濟圈，向公眾推廣升級再造的再生價值，並引薦最具影響力的本地升級再造設計品牌，全力支持「轉廢為寶」！原來以上的便便紙張是今年入圍大賞的入圍參加者！

將Upcycling再升級，與本地政府企業致力協住打造循環經濟

為配合香港特別行政區政府的《氣候計劃2050》和市政固體廢物收費計劃，香港女青年商會 (JCI Hong Kong Jayceettes) 推出設計大賞，以升級再造 (Upcycling) 為主題，旨在透過循環經濟的理念，減少廢物並實現廢物永續發展。升級再造的重點在於重新定義廢物用途，讓廢物有多次「重生」的機會，發掘廢物的無限可能，並創造商機。

八個屬於香港的前瞻品牌，八個影響深遠的故事

今年的設計大賞共有八個入圍得獎單位，由建築材料、原材料、教育、食糧至生活時尚，都有升級再造的足跡，全部皆是香港品牌。每一位參加者都為環保及教育默默耕耘，以及作出深遠的貢獻。他們獨具慧眼，看到廢物的無限可能性，廢物才得以「重生」。他們不但用心製作不同類型產品，為公眾開闢一條廢物利用的新血路，同時教育公眾如何運用「轉廢為寶」的概念自行設計，啟發新思維！

入圍名單（排名不分先後）：
Wind.n.sand
Pause & Ponder
Zen•Wood 綠本•木
Dress Green 
Conscious Paper
JAPJAP 為食櫃
Fruit2Seed 果然系糧
ANewToys 再生玩具店

誠邀大眾親臨大賞頒獎典禮，共同揭曉前三名得獎者及多項獎項得主，並欣賞與Y.Park 林 ‧ 區聯手合作的得獎者作品展覽。讓我們一同見證這些傑出品牌的成就，感受升級再造的無限魅力！

請報名人士先到以下連結註冊，出席活動時更可獲得由YPark、OPark、髮型品牌Davines所贊助的禮物包乙份。

🏆頒獎典禮詳情 🏆
📅 日期：2023年7️月29日
⌚️ 時間：13:30 - 16:30
📍 地點：荃灣南豐紗廠4樓
🎟️ 費用：全免

立即免費報名 
https://bit.ly/reborn-upcycling-award

活動網頁
活動詳情可瀏覽 https://www.upcyclingreborn.com

其他同期活動：
🎟️ 得獎作品展覽詳情 🌱
📅 日期：2023年7月29日-7月30日
📍 地點：荃灣南豐紗廠1樓 Mill4 (Green Ladies 對出)
🎟️ 費用：全免

🎨 升級再造工作坊 🎨
📅日期：2023年7月30日
⌚時間：14:30 - 16:30
📍地點：荃灣南豐紗廠 1樓 Mill4 (Green Ladies 對出)
🎟️費用：全免

如有任何疑問，可以透過電郵 📧reborn2023@hkjtt.org, 或者📲Whatsapp 9707 3411查詢。

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

ChocoNext今年推出「月餅禮盒」，盒內包括3款不同味道的流心月餅x4、手工曲奇x6、日本人氣品牌H&F BELX的伯爵柑橘博士茶x5。豐富禮盒 包羅萬有，滿足大家！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款