便便都可以變出產品？咖啡粉囊可變飾物，旗袍 x ESG！ 香港女青年商會將ESG推廣至大眾和企業，與政府企業共同打造永續經濟圈！入圍名單公佈！

大象的便便竟然可以變成紙張？Yes！因為大象是草食動物，所以牠們的便便充滿製作紙張所需的纖維。這不僅意味著製作紙張不再需要砍伐任何樹木，更好的是，製作紙張的水源可以循環灌溉使用，協助世界實現了零浪費的目標！

今年，香港女青年商會推出社會發展旗艦活動計劃「重新 • 重生：升級再造設計大賞2023」，與環境保護處及其轄下機構Y.Park、南豐紗廠及各大大專院校等機構共同打造本地永續經濟圈，向公眾推廣升級再造的再生價值，並引薦最具影響力的本地升級再造設計品牌，全力支持「轉廢為寶」！原來以上的便便紙張是今年入圍大賞的入圍參加者！

將Upcycling再升級，與本地政府企業致力協住打造循環經濟

為配合香港特別行政區政府的《氣候計劃2050》和市政固體廢物收費計劃，香港女青年商會 (JCI Hong Kong Jayceettes) 推出設計大賞，以升級再造 (Upcycling) 為主題，旨在透過循環經濟的理念，減少廢物並實現廢物永續發展。升級再造的重點在於重新定義廢物用途，讓廢物有多次「重生」的機會，發掘廢物的無限可能，並創造商機。

八個屬於香港的前瞻品牌，八個影響深遠的故事



今年的設計大賞共有八個入圍得獎單位，由建築材料、原材料、教育、食糧至生活時尚，都有升級再造的足跡，全部皆是香港品牌。每一位參加者都為環保及教育默默耕耘，以及作出深遠的貢獻。他們獨具慧眼，看到廢物的無限可能性，廢物才得以「重生」。他們不但用心製作不同類型產品，為公眾開闢一條廢物利用的新血路，同時教育公眾如何運用「轉廢為寶」的概念自行設計，啟發新思維！

入圍名單（排名不分先後）：

Wind.n.sand

Pause & Ponder

Zen•Wood 綠本•木

Dress Green

Conscious Paper

JAPJAP 為食櫃

Fruit2Seed 果然系糧

ANewToys 再生玩具店

誠邀大眾親臨大賞頒獎典禮，共同揭曉前三名得獎者及多項獎項得主，並欣賞與Y.Park 林 ‧ 區聯手合作的得獎者作品展覽。讓我們一同見證這些傑出品牌的成就，感受升級再造的無限魅力！

請報名人士先到以下連結註冊，出席活動時更可獲得由YPark、OPark、髮型品牌Davines所贊助的禮物包乙份。

🏆頒獎典禮詳情 🏆

📅 日期：2023年7️月29日

⌚️ 時間：13:30 - 16:30

📍 地點：荃灣南豐紗廠4樓

🎟️ 費用：全免

立即免費報名

https://bit.ly/reborn-upcycling-award

活動網頁

活動詳情可瀏覽 https://www.upcyclingreborn.com

其他同期活動：

🎟️ 得獎作品展覽詳情 🌱

📅 日期：2023年7月29日-7月30日

📍 地點：荃灣南豐紗廠1樓 Mill4 (Green Ladies 對出)

🎟️ 費用：全免

🎨 升級再造工作坊 🎨

📅日期：2023年7月30日

⌚時間：14:30 - 16:30

📍地點：荃灣南豐紗廠 1樓 Mill4 (Green Ladies 對出)

🎟️費用：全免

如有任何疑問，可以透過電郵 📧reborn2023@hkjtt.org, 或者📲Whatsapp 9707 3411查詢。

（特約）