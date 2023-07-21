【汽車股】發改委鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標、支持汽車促銷　小鵬汽車升3%

▲ 【汽車股】發改委鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標、支持汽車促銷

發改委等部門今日公布《關於促進汽車消費的若干措施》，當中提及鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標、支持新能源汽車下鄉等政策措施，支持有關行業協會、商會、汽車企業、金融機構等開展汽車促銷活動，不得出台地方保護的政策，避免惡性競爭，共同維護行業秩序。

發改委發布文件後，中資新能源汽車「新勢力」股價走勢分歧。小鵬汽車 （09868） 升3%，一度重上60元水平，理想汽車 （02015） 升0.9%，蔚來 （09866） 跌0.5%。行業龍頭比亞迪 （01211） 最新則跌0.5%。

發改委公布10項措施擴大汽車消費

據發改委文件，為穩定和擴大汽車消費，優化汽車購買使用管理制度和市場環境，更大力度促進新能源汽車持續健康發展，提出10項措施，包括：

一、 優化汽車限購管理政策 。鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標，實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放。

。鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標，實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放。 二、 支持老舊汽車更新消費。 鼓勵各地加快國三及以下排放標準乘用車、違規非標商用車淘汰報廢。鼓勵各地綜合運用經濟、技術等手段推動老舊車輛退出，有條件的地區可以開展汽車以舊換新，加快老舊車輛淘汰更新。

鼓勵各地加快國三及以下排放標準乘用車、違規非標商用車淘汰報廢。鼓勵各地綜合運用經濟、技術等手段推動老舊車輛退出，有條件的地區可以開展汽車以舊換新，加快老舊車輛淘汰更新。 三、 加快培育二手車市場。 各地落實取消二手車限遷、便利二手車交易登記等政策措施。鼓勵汽車領域非保密、非隱私信息向社會開放，提高二手車市場交易信息透明度，完善信用體系。合理增加對二手車平台企業的抽檢頻率，抽檢結果依法向社會公開。加強出口退稅的政策輔導和服務，支持鼓勵達到相關質量要求的二手車出口。

各地落實取消二手車限遷、便利二手車交易登記等政策措施。鼓勵汽車領域非保密、非隱私信息向社會開放，提高二手車市場交易信息透明度，完善信用體系。合理增加對二手車平台企業的抽檢頻率，抽檢結果依法向社會公開。加強出口退稅的政策輔導和服務，支持鼓勵達到相關質量要求的二手車出口。 四、 加強新能源汽車配套設施建設 。落實構建高質量充電基礎設施體系、 支持新能源汽車下鄉 等政策措施。加快鄉縣、高速公路和居住區等場景充電基礎設施建設，引導用戶廣泛參與智能有序充電和車網互動，鼓勵開展新能源汽車與電網互動應用試點示範工作。持續推動換電基礎設施相關標準制定，增強兼容性、通用性。加快換電模式推廣應用，積極開展公共領域車輛換電模式試點，支持城市公交場站充換電基礎設施建設。鼓勵有條件的城市和高速公路等交通幹線加快推進換電站建設。

。落實構建高質量充電基礎設施體系、 等政策措施。加快鄉縣、高速公路和居住區等場景充電基礎設施建設，引導用戶廣泛參與智能有序充電和車網互動，鼓勵開展新能源汽車與電網互動應用試點示範工作。持續推動換電基礎設施相關標準制定，增強兼容性、通用性。加快換電模式推廣應用，積極開展公共領域車輛換電模式試點，支持城市公交場站充換電基礎設施建設。鼓勵有條件的城市和高速公路等交通幹線加快推進換電站建設。 五、 著力提升農村電網承載能力 。合理提高鄉村電網改造升級的投入力度，確保供電可靠性指標穩步提升。進一步加快配電網增容提質，提高鄉村入戶電壓穩定性，確保農村地區電動汽車安全平穩充電。

。合理提高鄉村電網改造升級的投入力度，確保供電可靠性指標穩步提升。進一步加快配電網增容提質，提高鄉村入戶電壓穩定性，確保農村地區電動汽車安全平穩充電。 六、 降低新能源汽車購置使用成本 。落實延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免的政策措施。推動居民小區內的公共充換電設施用電實行居民電價，推動對執行工商業電價的充換電設施用電實行峰谷分時電價政策。推動提供充電樁單獨裝表立戶服務，更好滿足居民需要。鼓勵充換電設施運營商階段性降低充電服務費，鼓勵地方對城市公交車輛充電給予優惠。到2030 年前，對實行兩部製電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費。

。落實延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免的政策措施。推動居民小區內的公共充換電設施用電實行居民電價，推動對執行工商業電價的充換電設施用電實行峰谷分時電價政策。推動提供充電樁單獨裝表立戶服務，更好滿足居民需要。鼓勵充換電設施運營商階段性降低充電服務費，鼓勵地方對城市公交車輛充電給予優惠。到2030 年前，對實行兩部製電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費。 七、 推動公共領域增加新能源汽車採購數量 。支持適宜地區的機關公務、公交、出租、郵政、環衛、園林等公共領域新增或更新車輛原則上採購新能源汽車，鼓勵農村客貨郵融合適配車輛更新為新能源汽車，新能源汽車採購佔比逐年提高。

。支持適宜地區的機關公務、公交、出租、郵政、環衛、園林等公共領域新增或更新車輛原則上採購新能源汽車，鼓勵農村客貨郵融合適配車輛更新為新能源汽車，新能源汽車採購佔比逐年提高。 八、 加強汽車消費金融服務 。加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。持續深化車險綜合改革，健全商業車險費率形成機制，支持保險公司開發新能源汽車充電樁保險等創新產品。嚴格規範汽車金融市場秩序，不得向消費者強制搭售金融產品服務或違規收取不合理費用。

。加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。持續深化車險綜合改革，健全商業車險費率形成機制，支持保險公司開發新能源汽車充電樁保險等創新產品。嚴格規範汽車金融市場秩序，不得向消費者強制搭售金融產品服務或違規收取不合理費用。 九、 鼓勵汽車企業開發經濟實用車型 。鼓勵企業立足城鄉不同消費群體需求，針對生產、生活、交通等使用場景，以及客貨郵融合發展等組織模式，優化豐富高性價比的車型供給，為消費者提供多元化選擇。

。鼓勵企業立足城鄉不同消費群體需求，針對生產、生活、交通等使用場景，以及客貨郵融合發展等組織模式，優化豐富高性價比的車型供給，為消費者提供多元化選擇。 十、持續緩解停車難停車亂問題。鼓勵各地有效擴大停車位供給，合理制定停車收費政策。新建居住區嚴格按照城市停車規劃和相關標準要求配建停車位，提高老舊小區、老舊街區、老舊廠區、城中村改造中的車位配建比例。各地可根據實際情況合理設置夜間道路停車位。加大金融支持力度，在人員密集場所和景區加快立體停車場、智慧車場建設和裝備配置。各地區、各有關部門要及時出台配套政策措施並抓好政策落實，支持有關行業協會、商會、汽車企業、金融機構等開展汽車促銷活動，不得出台地方保護的政策，避免惡性競爭，共同維護行業秩序，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。

編輯：麥德銘