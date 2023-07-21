德警包圍森林搜尋失蹤母獅 出動直升機及裝甲車

德國首都柏林居民發現疑似獅子遊蕩，數百名警察周四（20日）包圍南部一片森林搜尋。德國警方出動直升機及裝甲車等裝備，並敦促附近跑步的居民盡快離開森林。由於未有動物園及馬戲團報告有獅子失蹤，德國警方認為目前四處遊蕩的獅子或是私人寵物。

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德國傳媒《圖片報）（Bild）利用地理軟件精確定位，指涉事母獅一度距離住宅僅30米。德國數百名警察周四部署突擊隊、無人機、直升機和一輛名為「倖存者」（The Survivor）的裝甲車，搜尋母獅下落。

德國警方發言人Daniel Keip表示，民眾在夏天時經常舉報有鱷魚在湖中出沒，其後證實是大型鴨子，惟是次情況完全不同，獅子顯然是真實存在。他指母獅目前正在Teltow、Stahnsdorf及Kleinmachnow地區遊蕩。

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警方周四接獲民眾報案，指拍攝到一隻野豬和一隻獅子互相追逐的畫面。警方已禁止居民到森林跑步，敦促已進入森林的人士盡快離開森林。德國警方正和專業獵人及獸醫一同搜尋，並配備鎮靜槍和手槍，希望能安全捕獲母獅。

由於未有動物園和馬戲團報告有獅子失蹤，涉事獅子來自何方惹起揣測。警方發言人指目前尚未清楚母獅出現原因，但認為牠或是私人寵物。

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責任編輯：李俊儀