【人民幣港股】余偉文：中國資產或是分散風險理想資產

金管局總裁余偉文接受內地《新京報》旗下《貝殼財經》訪問時表示，在非常不明朗的全球經濟環境下，大部分機構都在分散資產的風險，而中國資產或許是很好的可以分散風險的資產。他又指，貨幣的國際化是個非常漫長的過程，但人民幣作為國際儲備和支付貨幣的比例會慢慢增加。

他提及，目前在香港跨境人民幣的基礎設施建設已經基本完成，金管局和人行在搭建好使用跨境人民幣的基礎設施後，企業首先考慮的是使用跨境人民幣的便利性和流動性，因此金管局將在跨境人民幣產品豐富性方面有所準備，目前跨境人民幣貸款和債券規模正在快速發展。

他指出，目前在香港的人民幣股票市場的發展仍有難度。如果跨境通中股票部分的南向通可以提速，人民幣櫃枱的流動性或將有大幅提升。在香港人民幣股票櫃枱推出後，初期的發展可能會比較慢，但隨後將逐漸提速。未來內地與香港的金融合作仍有巨大的空間。

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編輯：胡學能