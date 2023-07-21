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ChocoNext今年推出「月餅禮盒」，盒內包括3款不同味道的流心月餅x4、手工曲奇x6、日本人氣品牌H&F BELX的伯爵柑橘博士茶x5。豐富禮盒 包羅萬有，滿足大家！

都會情報 11:00 2023/07/21

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月餅及曲奇是全香港製造。流心月餅有三款口味包括：經典奶黃，朱古力及咖啡。建議可進食前用焗爐或氣炸鍋加熱，味道更佳。

曲奇每塊用心手工製作，是ChocoNext近年暢銷產品之一。曲奇口感鬆脆，六塊曲奇包括三款口味：芝麻、朱古力、咖啡。芝麻香味十足，黑白芝麻經烤烘後再加入曲奇中烤焗，完成後成為一塊香味十足的芝麻曲奇。朱古力曲奇加了朱古力粒增加口感，增添朱古力的甜味。咖啡味曲奇散發著濃烈的咖啡香氣，聞一聞彷彿沖了一杯咖啡，味道也齒頰留香。

今年ChocoNext的月餅禮盒體貼地加入茶包，令禮盒更完美。茶包是來自日本著名無咖啡因花茶品牌H&F BELX，茶葉採用了南非的博士茶。博士茶不含咖啡因更有抗氧化的功效，所以不怕睡前享用。茶的單寧含量比較少，茶包浸在水裡過久都不會有苦澀味。月餅禮盒中的伯爵柑橘博士茶，可與月餅一起享用，幫助解膩。

今日起至8月20日訂購「月餅禮盒」可獲7折優惠，以早鳥優惠價 $236 (原價: $338) 預訂禮盒。月餅禮券可在8月29日至9月30日期間到指定店舖換領月餅禮盒。
 
現訂購滿10盒中秋系列禮盒，額外免費送朱古力乾果禮盒(價值: $472)。而訂購「月餅禮盒」滿30盒更可享低至每盒優惠價$218。
＊所有圖片只供參考。數量有限，售完即止。

Facebook & Instagram: choconext_chocolate
訂購網址：https://bit.ly/choconext-2023mooncakebox-m

（特約）

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