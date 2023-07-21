【本地銀行】余偉文：已訪人行潘功勝、今訪金監總局李雲澤　兩地監管就理財通放寬簡化達共識

金管局總裁余偉文相隔3年半再率銀行公會代表團訪京，余偉文表示，昨日（20日）已拜訪人民銀行黨委書記、國家外匯管理局局長潘功勝、中證監主席易會滿、發改委國際司副司長潘江，今日（21日）稍後會拜訪國家金融監督管理總局局長李雲澤。

余偉文指，在和內地部委討論當中，內地部委有強調跨境雙向理財通會帶來許多不同機遇，而香港金管局會和內地緊密溝通和合作，用循序漸進方式，探討優化理財通措施，冀可早日宣布。而他又稱，一直和內地不同部委商討在數方面希望可以擴大，包括產品範圍、投資者門檻可否再放寬點，或者銷售流程能否再簡化些，兩地監管當局已在這幾方面大致達成共識，現時正在「走流程」，他希望當走完流程後可盡快宣布。

內地部委指香港過去數年仍維持投資者信心 已非常不易

余偉文亦指，今次訪京期間，代表團和內地部委就就內地與香港經濟金融情況詳盡交流，他與銀行公會都有分享到香港過去幾年面對疫情及外圍挑戰，但香港金融體系保持非常穩定，聯繫匯率有序運作，香港銀行體系非常穩健，資本市場正常運作，香港仍積極推進國際金融中心發展，包括推進與內地互聯互通、發展金融科技與綠色金融。

余偉文引述內地部委認為，即使香港過去幾年面對較複雜局面，香港仍能維持金融穩定及投資者信心，這已是非常不容易，亦說明香港作為國際金融中心地位非常鞏固，對方重申一如既往堅實支持香港作為超級聯繫人角色及支持香港繼續鞏固國際金融中心地位。他們亦提到香港是離岸人民幣業務發展最重要中心，會全力支持香港在離岸人民幣業務的發展。

他續指，數個內地部委強調，內地亦會進一步推進銀行業及資本市場改革和開放，香港在當中會扮演非常重要角色，內地和國際投資者都可透過香港互相投資對方市場，日後兩地互聯互通有很多空間可繼續深化，期間會為本港金融業創造更多機遇。各部委提到希望香港金融業可進一步支持在一帶一路高質量發展，在投資和風險管理等方面都可發揮到積極作用，加強國內外企業對接和合作。

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記者：胡學能