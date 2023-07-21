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【俄烏戰爭】美國證烏開始用集束彈 俄續炸黑海港口

環球政治 10:43 2023/07/21

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美國官員表示，烏克蘭軍隊已經開始用早前獲援助的集束彈。俄羅斯在終止糧食出口協議後，已連續3日轟炸烏克蘭港口，進一步打擊全球糧食市場。

中歐5國促請歐盟 延長烏糧食進口禁令 【下一頁】

美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）周四（20日）表示，烏軍已開始使用集束彈，並據報成效不錯。他指烏軍聲稱，集束彈成功阻礙俄軍組織防守陣營及推進。烏方此前表明，不會在俄國領土使用集束彈。

俄羅斯自周一（17日）中止履行糧食黑海出口協議後，已連續3日轟炸烏克蘭南部城市﹑協議安全港口之一的敖德薩（Odesa），周四的攻勢被指為至今最猛烈。

【俄烏戰爭】普里戈任被放逐後首現身 批對烏戰爭「可恥」 【下一頁】

敖德薩地區首長Oleh Kiper在社交平台分享照片，指當地中國總領館遇襲，窗戶玻璃被碎。他指俄軍針對港口基建，導致附近民居及公共建築亦受波及與損毀。有指俄國連日轟炸至今，已導致敖德薩地區最少27人受傷。

烏克蘭亦有回應俄方威脅及攻擊，周四同樣聲稱任何俄羅斯或被俄羅斯佔領地區出發﹑在黑海航行船隻將被視為可攻擊的軍事目標。

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責任編輯：吳漢培

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