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【港元拆息】余偉文：港元拆息近日輕微走高　或反映銀行預期下周美國加息

宏觀解讀 10:41 2023/07/21

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香港銀行同業拆息（HIBOR）於半年結後依然偏高，1個月HIBOR昨升至5.209厘的近16年高位。正處北京的金管局總裁余偉文表示，過去幾天香港同業拆息微微上調，有少許反映銀行預見美國下周可能加息，令港息可能更快貼近美息。他強調，在聯滙制度下，這是非常正常現象，當總結餘到某一程度，港息自然會貼近美息，而美國若再加息，港息自然會跟上。

余偉文解釋，香港銀行體系總結餘經過一年調整後，降至400多億元水平，利率調節形式或和以前有不同，現時隔夜或一個月港元拆息約為5厘，仍低於美息，只不過是追貼。

至於銀行會否調節其港元最優惠利率或商業利率，余偉文表示，這是銀行商業決定，銀行都會檢視自身資金成本結構、商業考慮等，由銀行自行決定。

銀行增加利用貼現窗　余偉文：毋須特別擔心

近期銀行使用金管局「貼現窗」的次數和規模都有上升，余偉文稱，貼現窗是恒常結算措施之一，銀行利用貼現窗補足它們流動性管理，沒甚麼特別值得擔心，當總結餘跌至400多億，完全足夠銀行體系資金應用或流動性管理。

但銀行某時候因某些客戶需要港元，而銀行未必有足夠港元時，它們會從貼現窗取用港元，無論在貨幣管理，或者監管方面，貼現窗的使用，並不是「特別會覺得擔心的地方」。

金管局貼現窗投放38.9億 創2021年來最高 原來和打風有關？可見【下一頁】

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