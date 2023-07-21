【男士美容商機】KOL開男士美容店　吸全世界客戶

▲ RickyKAZAF在各大平台的粉絲逾50萬，於2021年開設男士形象概念店，將粉絲引流到實體店。（黃建輝攝）

近年韓風愈吹愈勁，不少男士都更著重儀容，有受訪市民不惜月花2萬元購買設計師時裝，亦有男士為自己訂製個人化的上班服，建立個人形象、提升自信，隨著男士愈來愈重視形象，專門為男士做美容、剪髮的店舖應運而生，除本地市場外，更打算進軍海外美容院，預期下半年生意會增加2成。

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設計師Gary Hon（下圖）並不抗拒男士美容，「結婚前太太為我安排了做Facial，每月1至2次，每次約1千元，維持了1.5年，結婚時拍照可以令臉型更尖更好看。」因工作需要接受媒體訪問，他開始了第一次修眉，「本身眉毛有點散亂，執完後覺得上鏡更Sharp，現在每隔2、3個月都會修1次，每次約200多元。」此外，Gary亦很重視自己的髮型，每1、2個月會到Barber Shop理髮，每次約400元。

至於衣飾選擇，Gary亦很有看法，「之前看過一本書，說上課有制服，上班亦應有一套制服，建立獨特的形象」，他很同意有關觀點，所以現時每天都穿同一款衣服上班，「我會定期到尖沙咀度身訂造白色企領恤衫，每次造6、7件，每件300至400元，可以穿上2、3年。」由首次受訪到現在，這「個人制服」習慣已維持了8年，好處是不用每天揀選衣服，節省時間，同時也可塑造鮮明形象，讓人容易記住。他表示，男士Grooming會帶來自信，「接受訪問時如樣子討好，會吸引更多客人。」

酒店公關Clarence Liu（下圖）坦言自己注重儀容，認為男士美容可以提升自信，近年韓風正盛，令男士做Facial和化粧亦漸趨普遍。「我不會化粧，但如看見朋友化粧都覺得OK，男人化粧其實和女人一樣，都是希望更靚、減少瑕玼，從而提升形象。」他平時花在形象上的支出包括剪頭髮、健身和購買衣服等，「大概每月剪髮1次，每次約300元」，另外由於工作關係需要經常吃，他還會以每月千多元健身，希望自己能健康一些、體型好看一些。

服裝方面，Clarence除重視舒適度，也會購買名牌衣飾來配搭（Mix and Match），一套西裝約需數千元，「名牌衣飾某程度上是身份象徵，而且布料也較耐用，如果攤開來看，其實也不算很貴。」

香港執業會計師Zacky Sun認為，今時今日美容和很多事情都不需再分男、女，「聯合國持續發展項目討論男女平等已久，只是既有思維讓我們作出分野。」他說美容是展示美觀的一面，如男士皮膚出現發炎、暗瘡、乾燥等問題，必會影響別人的觀感。只要保持皮膚乾淨整潔、髮型和衣著型格，自然會迎來眾人眼光，提升自信。

Zacky很少於香港購置衣服，偏向旅行時找當地設計師品牌，包括俄羅斯、英國、澳洲、泰國、日本等地，每月平均花費1至2萬元。

10年前開始教男士造型

RickyKAZAF（黃佑誠）本身是個化粧師、KOL和YouTuber，10年前開始教授男士造型，包括髮型、皮膚護理、修眉、化粧、服裝穿搭等等，現時幾個平台加起來的粉絲多達53萬，除本地人外，還有台灣和馬來西亞人，2021年11月他開設同名的實體店為男士提供服務，「以上服務之外，也會搞一些工作坊，例如是香水體驗、咖啡又或品酒體驗，也會幫酒店、銀行、保險等從業員做形象培訓，提升自信」，現時有7成生意額來自B2C，3成來自B2B。

幫男士搞造型、做美容，難免會有難聽的說話，Ricky坦言已被說了10年「乸型」，他坦言做男士美容市場需要勇氣，「這是社會的固有觀念，我無辦法改變，但可以想想更『入屋』的辦法」，所以過去多年來，Ricky會找很多不同「素人」做例子，拍片放上網，讓男士知道原來化粧、護膚都可以很容易，效果可以很自然，希望潛移默化教育社會。

堅守定位只做男顧客

疫後不少客人移民、去旅行又或到海外工作，令生意額下跌了5至10%，Ricky的強項是網絡宣傳，會定期拍片凸顯店舖全方位男士造型的形象。網上世界無遠弗屆，現時有不少海外顧客來光顧，「我們的生意佔比中，剪髮佔了45%，美容及其他形象設計佔40%，其餘為B2B收入，有8、9成顧客都是看過我的影片然後來光顧。」

▲ 男士愈來愈願意花錢扮靚，既可提升自信，也可打造專業形象。（黃建輝攝）

專門做男士市場，沒有女性光顧，理論上起碼少了一半生意額，「而且女士做頭髮護理起碼貴2、3倍」，不過Ricky卻一直堅守這個定位，「坊間有很多為女士而設的美容院，其實男士都可以光顧，但我專門做男士的話，可以更專業，給男士更大信心。」

現時他們有9成員工都是男士，因為男性跟男性溝涌會更容易，「舉一個極端的例子，有些『毒男』根本不善於和女性溝通，和男職員說出需求會容易很多」，此外，男性亦更清楚男性的需要，例如很多男人會覺得做Facial很尷尬，他們會情願購買產品自己使用。

積極開拓東南亞市場

未來發展方面，Ricky希望開拓更多B2B業務，「通關之後多了很多品牌活動，會聯乘更多品牌去做工作坊，例如是聯乘香水品牌，他們在我們店舖布置之後，讓我們顧客體驗他們的產品」，此外也會加強和酒店等的合作，做更多專業形象訓練，並會積極開拓東南亞市場，與當地美容院合作，提供技術。

▲ 未來Ricky將加強男士造型的推廣，如美容、生髮等等。（黃建輝攝）

除男士剪髮之外，未來Ricky亦想加強男士造型的推廣，如美容、生髮等等，幫男士整體改造形象，「其實男士的消費力很強，年輕男士固然注重外表，成熟男士都需要Keep」，現時顧客每月消費約在1千元，他預期增加這些服務後，顧客在店舖的每月支出將增至2,000至3,000元，下半年生意額會增加2成。

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本報記者：歐陽佩

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