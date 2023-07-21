具防守性美股有望持續造好

近期美股表現理想重拾升勢，美股盈利前景漸趨正面，或有望維持優異表現。投資者或會憂慮美股估值較高，但我們認為這亦反映其强大盈利優勢，惟部署投資時仍需留意分散風險、謹慎選股。

美股或將持續造好

2022年底至2023年，美國以外的股市（如歐洲和中國等）明顯跑贏美股。但相關市場的利好因素或已見頂。與此同時，美國公司的盈利在經過一段時間的轉差後已有改善。美國股市與其他股票市場的表現差距已經縮窄超過五成。

雖然前景仍不明朗，美國仍然有衰退的可能，但美國股票的盈利前景漸趨正面，而美國大型股（尤其是大型科技股）受益於人工智能的最新發展，推動股市上揚。美國《晶片與科學法》（英語：CHIPS and Science Act）、《降低通貨膨脹法案》以及企業回流亦帶動需求，利好美國工業板塊的公司。

值得注意的是，美國股票的估值仍遠高於其他區域股市，但這或可歸因於其强大的盈利優勢，而且該盈利差距在過去15年間持續擴闊。鑑於有多個利好因素支持美國市場，即使環球經濟增長趨勢在下半年逆轉，具防守性的美國股市仍有望維持優異表現。

上調美股配置

鑑於經濟放緩將為股票帶來負面影響，整體而言，我們對股票維持審慎部署，相對看好債券。

但在股票方面，我們上調對美股的配置至中性水平，認為美國市場或將受惠於其較低的週期性、更具防守性的增長潛力和人工智能的長期發展趨勢。

在固定收益方面，我們對回報潛力較高的高息債券和新興市場債券維持偏高配置。我們亦主張在投資組合中適當持有長期美國國債，因其在經濟衰退時通常表現良好。

加息週期見頂仍需留意風險

雖然美股重拾升勢令市場振奮，但投資者需要注意全球宏觀環境仍不明朗，今年下半年環球增長仍面臨放緩風險，各國所處經濟週期亦步調不一。舉例來說，年初至今美國經濟表現出人意料的強勁，而歐洲陷入輕微衰退，市場亦寄望中國推出更多政策提振經濟。

全球不少央行的加息週期或將見頂，但當局仍對通脹維持警惕。個別地區如英國和歐元區的通脹或將在更長時間維持高企，因此當地央行將進一步加息。

面對這種好壞參半的環境，投資者既不應過分樂觀而過於進取地調高風險承受水平，亦不應過度看淡投資前景，太過保守而錯失投資良機。我們認為，根據個人的長期投資目標靈活調整多元資產配置，更有望為投資者帶來理想的回報。

責任編輯︰梁浩碩