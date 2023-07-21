【港股市況】商湯低開曾倒升8%　ATM升1%至2%　恒指反覆升逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，港股今早輕微低開。滙豐 （00005） 升0.3%，開報64元破頂，美團 （03690） 跌0.6%，商湯 （00020） 跌近3%，恒指低開9點，開報18918點，科指升0.1%，報4068點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：43】【港元拆息】余偉文：港元拆息近日微微上調 有少許反映銀行預見下周美國可能加息

【10：38】阿里健康 （00241） 升逾3%，暫為表現最好藍籌，創科 （00669） 逆市跌近2.5%，藍籌中表現最差。

【10：26】思摩爾 （06969） 升6%，高見8.68元。思摩爾公布獲控股股東EVE BATTERY INVESTMENT知會，EVE BATTERY的母公司億緯亞洲質押約4.44%股權已解除。

【10：22】大市升幅擴至逾200點，報19150點，升222點，科指升1.8%：報4135點。阿里巴巴 （09988） 升2%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【10：13】金斯瑞生物科技 （01548） 上季CARVYKTI貿易銷售淨額1.17億美元，股價升逾7%，高見17.72元。

【10：05】快手 （01024） 升逾4%，嗶哩嗶哩 （09626） 升近2%。

【10：03】大市最新升約107點，報19035點，重上19000點，科指升1.2%，報4113點。

【10：00】汽車股逆市向下，吉利 （00175） 跌2%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.6%，廣汽 （02238） 跌0.4%。

【09：59】商湯 （00020） 最新升8%，高見1.84元。

【09：56】耐世特 （01316） 跌6%，低見4.96元，浙江世寶 （01057） 挫逾9%，低見2.48元。

【09：53】恒指最新回升65點，報18993點，科指升0.7%，報4093點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 升0.6%。

【09：53】商湯 （00020） 低開高走，最新轉升逾5%，高見1.78元，成交達20.8億元。

【09：49】巨星傳奇 （06683） 今早破頂高見8.57元後，股價回吐倒跌7%，低見6.95元。

【09：45】創科 （00669） 跌逾3%，早段低見85.25元。

【09：44】港股開市早段曾升最多82點，高見19010點，最段轉跌10點，報18917點，科指跌近0.1%，報4059點。

【09：39】3D MEDICINES （01244） 續回吐，股價今早再跌17%，低見50元。

【09：37】日前公布的業績的維達 （03331） ，股價挫逾11%，低見15.88元。

【09：36】半新股新傳企劃 （01284） 升逾6%，高見1.17元上市後新高。

【09：32】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌近2%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升0.8%。

【09：30】中移動 （00941） 升0.5%，聯通 （00762） 升0.4%，中電信 （00728） 升0.7%。

【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬 一文看清內地電訊商6月數據

【09：29】昨日尾市急挫的亨鑫科技 （01085） ，今早續低開近15%。

【09：24】攜程 （09961） 股價偏軟，低開0.2%。

【旅遊股】百度李彥宏辭任攜程集團董事 立即生效

【09：21】滙豐 （00005） 升0.3%，開報64元破頂，美團 （03690） 跌0.6%，商湯 （00020） 跌近3%，恒指低開9點，開報18918點，科指升0.1%，報4068點。

【HSBC滙豐】滙豐：8月1日審議中期業議及會否派第2次股息

【09：13】期指開報18964點，升10點。

【08：59】恒指黑期跌約17點，報18887點，道指期貨升15點，報35416點。

【08：58】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。

【07：45】【MIRROR意外】麥浚龍父親公司勁沽71%協興隆母企、套現3000萬 稱與新買家「安全價值觀一致」

【07：45】【Morning精點】微信支付擴大開放內地商戶網絡、港人綁定國際銀行卡即可消費︱四大電腦模式預測下周打風機會

【07：45】港股ADR收報18957點，升28點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報64.7元，較港收市價高0.9元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報331.96元，較港收市價低0.84元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.77元，較港收市價高0.27元或0.3%。

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【07：30】科技股業績擔大旗，但普遍業績均與市場預期相若甚至遜預期，部分企業甚至明言經濟環境未來或影響業績表現。市場擔心環球經濟衰退對科技股前景會否構成影響，拖累納指曾跌2.3%。道指升163點或0.5%，報35225點；納指跌294點或2.05%，報14063點 ；標指跌30點或0.7%，報4534點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點 人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機股份、四川成渝高速公路、比亞迪電子

責任編輯︰梁浩碩