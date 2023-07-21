【北水+恒指夜期】北水吸5億　恒指夜期升35點（不斷更新）

北水吸資5億元，華能國際電力 （00902） 錄3.8億元淨沽盤，為走資最多個股，滙豐 （00005） 走資近2億元，金斯瑞 （01548） 亦走資約1億元。相反，北水湧入中移動 （00941） ，錄2.1億元淨入，快手 （01024） 及騰訊 （00700） 各錄1.9億元淨入。

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滙豐7連升 阿里巴巴升2%、碧桂園挫半成 恒指升147點、成交不足800億

美股個別發展，港股反覆升逾百點。恒指輕微低開9點，早段曾轉升251點，高見19169點，其後升勢回順，恒指升147點，收報19075點，成交766億元。科指升1%，報4104點。滙豐 （00005） 連升7日，股價再升0.8%破頂，阿里巴巴 （09988） 升2%，碧桂園 （02007） 逆市跌半成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：36】恒指夜期升35點，報19092點。

【16：10】滙豐 （00005） 連升7日，股價再升0.8%破頂，阿里巴巴 （09988） 升2%，碧桂園 （02007） 逆市跌半成，恒指升147點，收報19075點，成交766億元。科指升1%，報4104點。

【16：00】恒指U盤前升141點，報19069點。

【15：46】先瑞達醫療 （06669） 升逾24%，高見14.36元。先瑞達醫療宣布與美國微創醫療器械巨頭波士頓科學簽署合作框架協議及服務框架協議，未來三年內雙方將在產品全球商業化、產品製造服務、產品研發等領域開展合作。

【15：33】港股尾市升約132點，報19060點，科指升0.9%，報4099點。

【15：33】工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%，建行 （00939） 升0.7%，農行 （01288） 升0.4%。

【15：06】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市升1%，騰訊 （00700） 升0.2%。

【14：58】半新股新傳企劃 （01284） 午後最新回升逾8%，高見1.2元上市後新高。

【14：52】金斯瑞生物技 （01548） 午後升12%，高見18.52元。

【14：27】ATM升0.2%至0.9%，京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾1%，恒指最新升約103點，報19031點，科指升0.7%，報4090點

【13：55】恒指升幅進一步收窄至近30點。

【13：33】【內房危機】碧桂園境內債券價格大跌 午後股價跌逾5%

【13：17】大市升幅收窄至約73點，報19001點，科指升0.5%，報4085點。

【13：02】碧桂園 （02007） 午後跌逾5%，低見1.38元。

【13：01】港股午後初段廿約128點，報19056點，科指升1%，報4105點。

【12：37】【異動股︱商湯20】商湯︰阿里巴巴旗下淘寶悉售持股 商湯低開3%後曾倒升近9%

【12：32】【銀公訪京】港人從內地銀行提款難？ 孫煜：通關後人流增加、未來情況會改善

【12：00】恒生指數半日升136點，報19064點，成交448.5億元。科指升1.1%，報4107點。滙豐 （00005） 再升0.8%破頂，ATM升0.5%至逾1%，快手 （01024） 、商湯 （00020） 升近5%。汽車股、內房股普遍逆市軟。

【滙豐HSBC】滙豐股價連升7日、創逾5年高 花旗展開「上行觀察期」

【11：46】內房股普遍逆市向下，碧桂園 （02007） 逆市跌逾3%，龍湖 （00960） 、雅居樂 （03383） 跌0.9%，中海外 （00688） 跌0.2%，潤地 （01109） 升0.6%。

【11：40】大市升幅收窄至約132點，報19060點，科指升1%，報4104點。

【11：30】內地股市半日靠穩，上證、深證升不足0.1%，創業板指升0.4%。

【11：26】金斯瑞生物科技 （01548） 股價升幅擴至一成，高見18.2元。

【11：23】恒生 （00011） 升逾3%高見114.2元，滙豐 （00005） 升0.7%，東亞 （00023） 破頂高見12.26元後回軟跌0.3%，中銀香港 （02388） 升1%。

【11：16】【汽車股】發改委鼓勵限購地區儘早下達全年購車指標、支持汽車促銷 小鵬汽車升3%

【11：07】恒指最新升近200點，報19118點，升190點，今早曾高見19169點，科指升1.4%，報4119點。

【11：00】【人民幣櫃枱】余偉文：中國資產或是分散風險理想資產

【10：58】滙豐 （00005） 連升第7日，股價升近1%，破頂高見64.35元。

【10：57】濠賭股今早個別發展，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌0.3%及0.4%。

【10：52】【本地銀行】余偉文：兩地監管已在理財通產品範圍、投資者門檻等可否再放寬大致達共識

【10：45】舜宇 （02382） 反彈乏力，股價最新再轉跌逾1%，低見66.15元。另外，瑞聲 （02018） 亦跌逾1%。

【10：43】【港元拆息】余偉文：港元拆息近日微微上調 有少許反映銀行預見下周美國可能加息

【10：38】阿里健康 （00241） 升逾3%，暫為表現最好藍籌，創科 （00669） 逆市跌近2.5%，藍籌中表現最差。

【10：26】思摩爾 （06969） 升6%，高見8.68元。思摩爾公布獲控股股東EVE BATTERY INVESTMENT知會，EVE BATTERY的母公司億緯亞洲質押約4.44%股權已解除。

【10：22】大市升幅擴至逾200點，報19150點，升222點，科指升1.8%：報4135點。阿里巴巴 （09988） 升2%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【10：13】金斯瑞生物科技 （01548） 上季CARVYKTI貿易銷售淨額1.17億美元，股價升逾7%，高見17.72元。

【10：05】快手 （01024） 升逾4%，嗶哩嗶哩 （09626） 升近2%。

【10：03】大市最新升約107點，報19035點，重上19000點，科指升1.2%，報4113點。

【10：00】汽車股逆市向下，吉利 （00175） 跌2%，比亞迪 （01211） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.6%，廣汽 （02238） 跌0.4%。

【09：59】商湯 （00020） 最新升8%，高見1.84元。

【09：56】耐世特 （01316） 跌6%，低見4.96元，浙江世寶 （01057） 挫逾9%，低見2.48元。

【09：53】恒指最新回升65點，報18993點，科指升0.7%，報4093點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 升0.6%。

【09：53】商湯 （00020） 低開高走，最新轉升逾5%，高見1.78元，成交達20.8億元。

【09：49】巨星傳奇 （06683） 今早破頂高見8.57元後，股價回吐倒跌7%，低見6.95元。

【09：45】創科 （00669） 跌逾3%，早段低見85.25元。

【09：44】港股開市早段曾升最多82點，高見19010點，最段轉跌10點，報18917點，科指跌近0.1%，報4059點。

【09：39】3D MEDICINES （01244） 續回吐，股價今早再跌17%，低見50元。

【09：37】日前公布的業績的維達 （03331） ，股價挫逾11%，低見15.88元。

【09：36】半新股新傳企劃 （01284） 升逾6%，高見1.17元上市後新高。

【09：32】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌近2%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升0.8%。

【09：30】中移動 （00941） 升0.5%，聯通 （00762） 升0.4%，中電信 （00728） 升0.7%。

【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬 一文看清內地電訊商6月數據

【09：29】昨日尾市急挫的亨鑫科技 （01085） ，今早續低開近15%。

【09：24】攜程 （09961） 股價偏軟，低開0.2%。

【旅遊股】百度李彥宏辭任攜程集團董事 立即生效

【09：21】滙豐 （00005） 升0.3%，開報64元破頂，美團 （03690） 跌0.6%，商湯 （00020） 跌近3%，恒指低開9點，開報18918點，科指升0.1%，報4068點。

【HSBC滙豐】滙豐：8月1日審議中期業議及會否派第2次股息

【09：13】期指開報18964點，升10點。

【08：59】恒指黑期跌約17點，報18887點，道指期貨升15點，報35416點。

【08：58】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。

【07：45】【MIRROR意外】麥浚龍父親公司勁沽71%協興隆母企、套現3000萬 稱與新買家「安全價值觀一致」

【07：45】【Morning精點】微信支付擴大開放內地商戶網絡、港人綁定國際銀行卡即可消費︱四大電腦模式預測下周打風機會

【07：45】港股ADR收報18957點，升28點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報64.7元，較港收市價高0.9元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報331.96元，較港收市價低0.84元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.77元，較港收市價高0.27元或0.3%。

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【07：30】科技股業績擔大旗，但普遍業績均與市場預期相若甚至遜預期，部分企業甚至明言經濟環境未來或影響業績表現。市場擔心環球經濟衰退對科技股前景會否構成影響，拖累納指曾跌2.3%。道指升163點或0.5%，報35225點；納指跌294點或2.05%，報14063點 ；標指跌30點或0.7%，報4534點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌19點 人民幣兌歐元單日急升1.3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機股份、四川成渝高速公路、比亞迪電子

責任編輯︰梁浩碩