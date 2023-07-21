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【TSLA】Tesla股價大挫近一成　馬斯克身家一夜縮水203億美元

股市 08:49 2023/07/21

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【TSLA】Tesla股價大挫近一成　馬斯克身家一夜縮水203億美元

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）股價大跌9.7%，收報262.9美元，創4月20日以來最大單日跌幅。行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家縮水203億美元至2344億美元。在彭博億萬富豪指數中，這次的蒸發程度排在史上第7，並收窄與奢侈品巨頭LVMH董事長Bernard Arnault的財富差距。

Tesla公布第二季業績，馬斯克表示車價可能仍有下跌空間，加上Tesla須召回近1.6萬輛Model S及Model X，拖累Tesla股價大跌。

TSLA業績，詳情請看︰【下一頁】

身家縮水的其實並不只馬斯克。納斯達克100指數下跌2.3%，亞馬遜（美︰AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、甲骨文（美︰ORCL）聯合創辦人Larry Ellison、微軟（美︰MSFT）前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）、Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Alphabet（美︰GOOGL）聯合創始人Larry Page和Sergey Brin的身家，合共蒸發208億美元。

馬斯克去年估計損失近2000億美元身家，打破健力士「個人財富損失最多」世界紀錄，至於今年上半年身家反彈，增加966億美元。

【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格

【億萬富豪】馬斯克去年身家縮近2000億美元破健力士紀錄　成史上財富損失最多的人

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 富豪 馬斯克 Tesla
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