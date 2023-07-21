▲ 【美國加息】聯儲局前主席伯南克︰7月加息可能是最後一次

美國聯儲局將於下周議息，前儲局主席伯南克（Ben Bernanke）認為，普遍預期中的下周加息，可能是本輪緊縮行動中的最後一次。伯南克表示，看起來非常清楚，儲局在會議上將再加息25個基點，7月的加息可能是最後一次。

他指，隨着租金上漲消退和車價下跌，預計未來6個月通脹「更持久」地下降至3%至3.5%區間，明年初將降到接近3或略高於3%水平。

作為抗擊通脹的代價，他又認為美國可能會遭遇經濟放緩，但強調任何衰退都可能是溫和的。伯南克表示，大家會看到的是失業率非常溫和的上升和經濟放緩。「如果明年出現嚴重衰退，我會感到非常吃驚。」

至於根據最新利率期貨顯示，市場預期下周加息0.25厘的機會率高達99.6%，其後將會停止加息，明年3月掉頭減息。

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責任編輯︰梁浩碩