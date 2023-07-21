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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】頑張跑會齊心澳洲香港同步跑 Kolor主音Sammy誓續創跑步佳績

名人薈萃 01:41 2023/07/21

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香港近兩三個月的炎熱天氣，不要說跑長課，就連跑短距離都有點吃不消。不少香港跑手都報了今個月初澳洲黃金海岸馬拉松（黃金馬），因為賽道平坦，天氣舒適，有利造出理想時間，但近幾個月備戰就自然要抵受炎熱高溫，在比賽一次過盡情發揮理想表現。

剛成立一年多的頑張跑會，一行25人報名飛去澳洲參加黃金馬及半馬賽事，連同香港25人實行同日同時同步跑，聲勢浩大，十分團結，實屬近年跑會少見，有幾個更創下個人最佳時間紀錄，跑出3小時多的成績，其餘大部分是初馬，主要求完成，全部順利完走。

在今次黃金馬參加全馬的頑張跑會創辦人、Kolor主音Sammy（蘇浩才）接受訪問，對於所有成員順利完成表示安慰，亦覺得很難得：「因為很多人加入頑張之前都沒有跑，差不多佔了九成，能令大家跑及肯去跑，不去講什麼成績，已經是很大得著。今次跑會上下都好支持這件事，一來自己可以去跑，二來可以去support其他跑手，黃金馬的全馬及半馬分開兩日，全馬朋友可以support半馬跑手，半馬朋友support全馬，大家都好有愛，互相照顧亦都好享受這個比賽！」

Sammy認為今次黃金馬體現到頑張團隊的力量原來可以這麼大，深信「活著是一刻，後悔是一生」，所以千萬不要看少自己的能力。

講到今次大家一起報名參加黃金馬的念頭，Sammy表示源自今年二月渣打香港馬拉松之後，頑張跑會成員言談間講起：「幾時下隻馬拉松? 不如大家一齊跑海外馬拉松吧！」 去到三至四月，開始有人買機票，亦陸續開始有人報名，愈來愈多人加入，就逐漸成事。

25名頑張學員在香港同步支持黃金馬學員，一起同步出發跑步完成10公里至全馬距離。（圖片來源：Trailhk。香港山系雜誌facebook專頁）

至於黃金馬之前的訓練，Sammy指主要都是「儲里數」，自己一星期會有一次長課及一次強度課，其餘日子每日都跑，所以大家在比賽前的里數高達300多公里一個月，而Sammy在6月的跑量更超過400公里。Sammy坦言在炎熱天氣下訓練實在高難度，而所有長課都在5-6月發生，訓練質素亦差了一點，因為太熱未能在訓練時跑到理想速度。

在香港的頑張跑會學員特地到機場接機，等待參加黃金馬的學員凱旋回歸。

個人方面，Sammy覺得自己今次「貪心咗啲」，可能當地天氣太舒服，環境優美，賽道基本上是平路，所以心態都頗進取，想試試「盡力一次、瘋狂一次」，教練阿歹亦和他說「你去啦！你試下啦！」所以比賽甫開始即以4分20左右的配速，朝著sub3的目標去跑，看看可以保持到多久。Sammy說開頭25公里很暢順，但去到26公里突然抽筋。「抽完左就抽右，身上只一包抽筋水！很後悔無拿多一包，食了好一點，但跑了一公里多又再抽筋，去到大約35-36公里就真的跑不到，真的要行，抽筋狀況很嚴重，我都未試過抽筋抽到咁，抽到雙腳丁字腳咁！」

Sammy最終以3小時44分28秒完成今次賽事，未能創下個人最佳時間，他坦言完成一刻十分失落，因為想像不到自己不能跑過終點，以為最多只是慢跑回去，行幾十米要拉一次筋。「上了寶貴的一課，算是一個經驗，透過今次知道有甚麼不足，有甚麼是做得不好，希望可以在這方面再下苦功，可以再做好些。」

Sammy完走後，與太太盧巧音深情擁抱，Sammy承諾一定會捲土重來，繼續訓練。

Sammy認為今次自己準備得幾好，唯一是休息不夠，因為香港與黃金海岸有兩小時的時差，比賽當天凌晨4時就要出門口，5時要到現場，相等於香港的凌晨2-3點，正值熟睡時間就要出去跑，適應不到，所以下次再去時，會早點到去適應時差。

至於太太盧巧音Candy，Sammy指她腳有傷，經個人考慮及物理治療師建議，最終決定跑半馬，能跑已經很好，完成時間2小時17分30秒。

Sammy又指黃金海岸是一個很靚的地方，可以望著日出跑步，比賽日子正值冬天，天氣很舒服，現場人多氣氛好配套亦不俗，加上附近很多地方可以逛，食物也不錯，實在是海外馬拉松的好選擇。

未來比賽大計方面，Sammy已計劃11月到約旦跑120公里HMDS賽事，賽事分四日進行，其中一日休息，主要是「半行半旅遊」性質，明年除了會參加香港馬拉松的半馬賽事之外，亦希望可以跑到心儀的馬拉松，繼續加油跑好每一場比賽。

Sammy 在IG特別感謝頑張上下一齊支持跑海外馬的決定，他認為人生苦短，想做就去做，最重要是留下人生一個美好嘅回憶。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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