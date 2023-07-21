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【宏觀術數@iM網欄】立秋節起金氣始入 8月2個轉捩日子

名人薈萃 15:57 2023/07/21

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突然而來的颱風可能稍為打亂了部分朋友工作或生活步伐，卻又為部分「打工仔」帶來意料以外的一天「風假」，同一事件因角度不同感受亦異。前期提及過陰曆六月文曲化忌，易生文書（包括口頭）契約失誤，於現代社會便不利豪賭及高風險投資，配合己未月土元素「勁旺」，若果以水為所喜並為財星的朋友尤其不利。已有朋友感受良深，問及筆者土氣何時消退？當然同一五行吉凶對不同命格亦有異，若果喜用為土者自會有另一番景象，惟五行過份偏於一方對大局大市終非吉象。

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五行與四季皆流轉不息的，西曆8月8日便到立秋節後進入「庚申」月，及後為「辛酉」月，這兩個月份天干地支的五行都屬金，應該會對今年「缺水」或水受傷而有損失的朋友們稍有補益。然而流月力量始終有限，用於過關者或可，過份冒進便易正中流年大起大落，輸錢皆因贏錢起的大局。而於8月金氣始入的月份，有兩個日期按氣機和星象均為轉捩時剖一家可留意，分別上述提及8月8日立秋節和8月23日。

首先還是先談一下8月值得留心的術數提示，文曲化忌的影響力會延續至8月16日才結束，不利文書賭博的情況別掉以輕心。此外，庚金的羊刃會正好會入流年的遷移宮位，外出旅遊公幹或高風險運動的大型意外機會亦是較高的，正所謂小心駛得萬年船也。西曆8月16日後忌星轉成天同化忌，流月的天同星和今年化忌的貪狼星在紫微斗數星盤中雖然永不相會，卻微妙地必然會構成一種稱作「六合」的間接會合狀態，而兩者星情亦有類近，貪狼主風花雪月的享受，天同亦主喜居飲食和宴樂等等的享受和福氣，基本稍為文雅而已，綜合起來對娛樂演藝和享受行業帶有不利似是較為明顯。天同化忌亦主情緒問題，貪狼可為競爭失利，凡事看開一點自然海天空。

世事有危必有機，兩個金旺月份對喜金水朋友是相對有利，並且星占上對銀行、金融界和資金流都有幫助。我們可以再檢視香港的流月星盤，海王星和土星雙雙位於經濟宮，土星主收緊，海王卻主過份樂觀，兩者並存再配合其他術數因素，8月中後市場交易和波動估計會增加，投資者也易比過往月份較進取。不過，就必須留意海王星的組合並非太吉，先後會受到火星和水星的一些不良影響，特別對保險等行業板塊較多不利，而過份高估價值者於及後提到水星逆行期間則易有「爆煲」風險也。

以星占計算分析，另一要注意的轉捩日子為8月23日（正值處暑）火星正沖海王星和之後24日開始的水星逆行，大體而言這兩三天如作較高風險投資，或且電子交易和付款等都較容易小心失誤和出錯。是次水星逆行於處女座，於香港星盤則恐較易為醫療和保險業界帶來負面新聞與消息。個人如計劃於此段時間外遊式公幹則宜留心交通安排和出行阻濟等，畢竟庚申月羊刃在遷移宮加上水星逆行呢！

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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占卜星相命理 水星逆行 經濟 香港

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