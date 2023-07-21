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【ETF對賭？】北水92億元掃貨盈富基金、翌日即沽93億 周三150億沽空等同大戶對賭？
盈富基金 （02800） 過去兩日錄得近200億元成交，連同恒生國指ETF （02828） 、南方恒生科技 （03033） ，三大ETF昨日貢獻326億港元成交，連續兩日佔港股成交逾3成。與周三港股通北水單邊掃貨式買入三大ETF不同，北水周四逆向單邊沽貨，沽出金額達144億元（見下圖）。
綜合7月19日、20日兩日港股通買賣三大ETF的交易數據，北水完美展現「齊上齊落」特質，周三買入成交佔全日買賣金額的99.98%，買貨142.76億元，僅沽出221萬元。
僅僅一日後，周四北水買入成交僅佔全日買賣金額的0.27%，全日沽出144.55億元。
|7月20日
|7月19日
|北水買入金額
|北水賣出金額
|北水買入金額
|北水賣出金額
|盈富基金 （02800）
|1191萬元
|92.51億元
|91.89億元
|67.85萬元
|恒生國指ETF （02828）
|138萬元
|45.99億元
|45.67億元
|16.97萬元
|南方恆生科技 （03033）
|2547萬元
|6.05億元
|5.20億元
|135.98萬元
|合計
|3876萬元
|144.55億元
|142.76億元
|220.79萬元
|0.27%
|99.73%
|99.98%
|0.02%
|資料來源：港交所港股通十大成交資料
在北水單日急買、單日急沽，港股周三一度重上19000點，周四早上再衝高至19215點，但午後卻倒跌收場。
盈富基金沽空比例高見77% 大戶背後對賭？
除了成交急增，盈富基金周三沽空成交高達152.5億元，佔總成交77%，惹起部分人士猜測大戶沽空博奕。
不過，有熟悉香港ETF運作人士認為，這更多與ETF造市商機制有關。他解釋，與個股交易不同，ETF設有流通量提供者（即造市商）為買家或賣家出價，當出現買家單邊掃貨，若沒有充足交易對手（沽盤），造市商亦可能出能貨源不足，需要向其他投資者額外借貨而被視為沽空成交，但他們可以從一手市場申購新單位補回所借貨源。
據交易所最新資料，盈富基金今日沽空成交額急回至19億元，僅佔同日成交9.7%。
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