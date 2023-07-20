▲ 【北水買賣】港股通北水昨掃92億元盈富基金、今沽93億 周三150億沽空等同大戶對賭？

盈富基金 （02800） 連續兩日錄得近200億元成交，連同恒生國指ETF （02828） 、南方恒生科技 （03033） ，三大ETF已經貢獻326億港元成交，連續兩日佔港股成交逾3成。與周三港股通北水單邊掃貨式買入三大ETF不同，北水周四逆向單邊沽貨，沽出金額達144億元（見下圖）。

綜合7月19日、20日兩日港股通買賣三大ETF的交易數據，北水完美展現「齊上齊落」特質，周三買入成交佔全日買賣金額的99.98%，買貨142.76億元，僅沽出221萬元。

僅僅一日後，周四北水買入成交僅佔全日買賣金額的0.27%，全日沽出144.55億元。

7月20日 7月19日 北水買入金額 北水賣出金額 北水買入金額 北水賣出金額 盈富基金 （02800） 1191萬元 92.51億元 91.89億元 67.85萬元 恒生國指ETF （02828） 138萬元 45.99億元 45.67億元 16.97萬元 南方恆生科技 （03033） 2547萬元 6.05億元 5.20億元 135.98萬元 合計 3876萬元 144.55億元 142.76億元 220.79萬元 0.27% 99.73% 99.98% 0.02% 資料來源：港交所港股通十大成交資料

在北水單日急買、單日急沽，港股周三一度重上19000點，今日早上再衝高至19215點，但午後卻倒跌收場。

盈富基金周三沽空成交高達152.5億元，佔總成交77%，惹起部分人士猜測大戶沽空博奕。

不過，有熟悉香港ETF運作人士認為，這更多與ETF造市商機制有關。他解釋，與個股交易不同，ETF設有流通量提供者（即造市商）為買家或賣家出價，當出現買家單邊掃貨，若沒有充足交易對手（沽盤），造市商亦可能出能貨源不足，需要向其他投資者額外借貨而被視為沽空成交，但他們可以從一手市場申購新單位補回所借貨源。

據交易所最新資料，盈富基金今日沽空成交額急回至19億元，僅佔同日成交9.7%。

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