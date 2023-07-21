▲ 【MIRROR意外】麥浚龍父親公司勁沽71%協興隆母企、套現3000萬 稱與新買家「安全價值觀一致」

MIRROR演唱會意外發生近一周年之際，藝人麥浚龍父親麥紹棠旗下中建富通 （00138） 周四（20日）發公告指，將以3000萬元出售協興隆母企未來文化娛樂的71%股權。去年7月28日，MIRROR演唱會巨型屏幕突然墮下擊中兩名舞蹈員，當中阿Mo頸椎嚴重受傷，負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」涉違職安條例近月也遭勞工處起訴。

未來文化娛樂持有72%的「興明亞洲」主要提供舞台音響及燈光業務服務，另外，未來文化娛樂持有73% 的「協興隆」 提供舞台工程業務服務。去年協興隆母企未來文化娛樂收入為6192.2萬元，按年增37.8%；虧損為635萬元，按年減少91.4%。

中建富通仍持有29%未來文化娛樂

正當MakerVille為MIRROR 6子（姜濤、Anson Lo、Edan、Jer、Ian、AK）輪流舉行個人演唱會，重新開騷，中建富通亦大手沽出協興隆母企持股減磅，完成後中建富通仍持有未來文化娛樂29%股份。

中建富通特別提到，買家大熊貓集團控股的大股東吳錦勝「在建築結構方面擁有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識，與本集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。」

中建富通指，出售協興隆母企未來文化娛樂能讓集團精簡現有組織架構，令業務營運更加流暢，並產生更多現金流並改善財務狀況。

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編輯：李哲毅