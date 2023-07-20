【美股業績】黑石去季可分配利潤跌近4成　資產管理規模增至1萬億美元

黑石（美：BX）公布最新業績，期內衡量股東利潤的可分配利潤按年跌39%至12億美元，為兩年來最低，每股純利為0.93美元，則稍高於市場預期。公司目前管理的資產規模由去年同期9408億美元，升至1.001萬億美元，為首家資產管理規模達1萬億美元的私募股權公司。

黑石股價開市後走弱，曾跌超過1%，暫報107.34美元。

黑石指，來自房地產和信貸業務的資產銷售大幅下降，為公司可分配利潤跌近4成的主要原因。此外，由於利率上升、通脹和經濟不確定性繼續影響其併購活動，其資產銷售淨利潤由去年同期的 22 億美元，按年下跌82%至 3.884 億美元。

公司管理的總資產首次達到1萬美元的里程碑，符合市場預期。公司宣布派發每股0.79美元股息。

集團總裁Jon Gray表示，鑑於公司規模日漸龐大，受到的關注也增多，規模之大令公司可以進行大宗交易，也使公司對經濟擁有更高的透明度。

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編輯：葉志偉