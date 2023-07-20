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【內房危機】萬達據報最快本周完成處置資產　償還即將到期美元債

股市 22:49 2023/07/20

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【內房危機】萬達據報最快本周完成處置資產　償還即將到期美元債

《彭博》報道指，內房大連萬達通知部分債權人，公司正在處置資產，最早本周內完成，所得款項會用作償還7月23日到期的4億美元債券，刺激其債券大幅反彈，現時尚未清楚萬達具體出售甚麼資產。

知情人士周一表示，萬達集團旗下萬達商管至少欠缺2億美元來償還7月23日到期的4億美元票據，導致7月票據周三曾跌至53美元，但周四則創紀錄地上漲29美元，達到約 90美元。知情人士最新稱，萬達商管代表告訴債權人，該公司償還美元債券的可能性已經相對較高。

萬達是少數倖存內房高息債發行人，至今為止也避免美元債違約，尤其自 2022 年初以來，房地產行業出現流動性緊縮。然而由於債務拖欠風險，標普周四再次下調萬達商業評級至CCC，稱萬達商業可動用的離岸現金僅有約2億美元。

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編輯：李哲毅

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