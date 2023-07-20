【洗米華案件】周大福企業據報全面接手　與周焯華昔日合資越南賭場度假村

▲ 【洗米華案件】周焯華昔日上市旗艦退出越南賭場度假村管理 據報現由新世界鄭氏家族全權打理

太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華入獄後，旗下博彩商業帝國光輝不再，《彭博》報道指，新世界 （00017） 鄭氏家族從周焯華昔日上市旗艦、前稱太陽城集團的LET Group （01383） 接管其手上越南賭場度假村 - 會安南岸綜合度假村控制權。

報道指，LET Group、鄭氏家族旗下周大福企業，以及投資管理公司 VinaCapital成立合資公司，共同持有位於越南峴港附近的會安南岸度假村。報道引述消息人士指，Let Group原與周大福企業一同打理會安南岸度假村，但現時Let Group退出參與管理，由周大福企業負責監督會安南岸度假村營運。報道指，周大福企業及LET Group未有回應事件。

該會安度假村設有一個140 張賭桌及350多台老虎機的賭場、一個高爾夫球場，以及由新世界旗下瑰麗酒店（Rosewood）主理的豪華酒店，現時會安度假村正在建設更多設施，預計總投資約 40 億美元。

自從周焯華被捕後，LET Group由周焯華「愛將」盧衍溢（前稱盧啓邦）接手打理，並將太陽城集團更名為LET Group。而周大福接管會安南岸度假村之際，許多澳門中介人也因在國內面臨更嚴格監管，將目光轉向東南亞開展業務。

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編輯：李哲毅