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【阿里巴巴9988】阿里巴巴向東南亞電商Lazada再注資8.45億美元

股市 21:26 2023/07/20

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴向東南亞電商Lazada再注資8.45億美元

新加坡媒體《Tech in Asia》引述新加坡會計與企業管制局文件指，阿里巴巴 （09988） 再向旗下東南亞電商Lazada注資逾8.45億美元，以應付東南亞日益激烈的市場競爭。連同今次，阿里巴巴累計向Lazada注入超過68.31億美元。

阿里巴巴早前啟動重組，分為阿里雲智能、淘寶天猫商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而Lazada 則屬於國際數字商業集團。

根據風險投資公司Momentum Works報告，按商品交易總額 （GMV） 計算， Lazada 去年是東南亞第二大電子商務平台，GMV 為 201 億美元。位居第一為東南亞小騰訊 SEA（美：SE）旗下 Shopee，GMV為 479 億美元。

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編輯：李哲毅

新加坡 美股 港股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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