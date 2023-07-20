【新股IPO】瑞銀李鎮國：恒指若企穩20000　大型新股才易推出應市

▲ 【新股IPO】瑞銀李鎮國：恒指若企穩20000 大型新股才有望重來

香港上半年新股市道疲弱，瑞銀全球投資銀行副主席兼大中華區總裁李鎮國稱，上半年股市受多重不明朗因素影響，但隨息口見頂、中美關係有緩和跡象以及憧憬內地推出刺激經濟措施，下半年投資情緒可望改善。李鎮國預計，若恒指能企穩20000點水平，集資額達10億美元或以上的大型新股才容易推出應市。

今年上半年港股新股集資178億元，跌出全球集資排名首5位，且缺乏集資額逾10億美元的大型新股。瑞銀綜合市場資料，目前已遞交香港上市申請的企業中，至少有9家集資額可達10億美元以上，包括龍湖智創生活、萬達商業管理、京東產發、富衛集團等。

雖然目前港股估值偏低，李鎮國指，部分企業仍會願意能推則推，以較低估值上市，而科技和醫療股等對估值較敏感的行業，或上市前融資定價較高的公司，則會等待估值修復才會推出。

中證監領導層未定 或拖慢境外上市審核

除了市況偏弱以外，中證監年初引入新監管制度，主要業務在內地的企業赴境外上市時，必須向當局備案且獲發無意見書後才能成行，不少外資券商都指審核時間較預期長。

李鎮國稱，據其與當局了解，主要由於涉及新執行流程需時熟習，而且中證監新任主席人選未定，令處理備案的時間較預期慢，相信經過過渡期後可改善。他重申，香港上市審批時間依然較內地上市快，而且可吸引國際投資者入股，不認為企業會僅僅因為新制度而將上市地，由香港轉為內地。

李鎮國：瑞銀投行人手有增無減

近期屢傳出投資銀行因為市場併購量減少而裁員，李鎮國強調，瑞銀看好中國市場，大中華區的人手和資源都有增無減。至於部分外資行退出保薦個別新股，他相信主要由於企業集資規模有變，經評估資源和回報後決定離場。

他補充，部分美資資金或考慮地緣因素後減少投資中國企業，但強調「外資不止美資」，而且國際投資者都是關注回報，目前香港、內地股市市況較弱，資金轉向日本、印度等新興市場，不一定是因為中美關係因素，相信當市況回暖，資金將重回，「無理由和錢作對」。

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記者：麥德銘