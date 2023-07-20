【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　盤前升超過1%

美股科技股業績走弱，但傳統舊經濟股繼續交出穩定業績，強生公司（美：JNJ，Johnson & Johnson）公布，上季收入按年升6.3%至255.3億美元，勝市場預期246.2億美元，期內每股經調整純利按年升8.1%至2.8美元，同樣高於市場預測2.62美元。

強生股價盤前曾升逾2%，暫升1.4%，報160.63美元。

期內藥品銷售額增長3.1%，達到 137.3 億美元；消費者健康銷售額按年升5.4%至40.1億美元；醫療器械業務銷售額按年升12.9%至77.8 億美元，公司指去年 12 月收購心血管醫療技術公司 Abiomed 有助於推動業務增長。

公司將全年收入預上調至988億美元至998億美元，較4月份提供的指引高出約 10 億美元，全年經調整每股盈利亦由早前10.6至10.7美元，上調至10.7至10.8美元。並維持季度股息在每股1.19美元。

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編輯：葉志偉