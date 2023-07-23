【消費習慣】女生沒有這幾項消費 一年可以儲多萬幾蚊 10年就有10萬

在當今社會，消費已經成為一種常態，而很多人也會因為消費過多而引致儲蓄不足。對於女生而言，美容護理和時尚穿搭往往是不可或缺，但亦可能成為消費的重災區。然而，如果女生能夠省下一些看似不重要的消費，就可以在一年內儲蓄多達幾千元至萬多元，進而積累大量財富。

首先，美甲是女生日常生活中的一個重要環節，但每個月花費300元去美甲，一年下來就是3,600元。如果女生可以自己在家裡學習美甲技巧，或者減少每個月的美甲次數，就可以省下這筆支出。

其次，染髮和電髮是女生造型的一個重要環節，但每年花費2,000元去染髮，也是一筆不小的開支。如果女生可以減少染髮和電髮的頻率，或者學習自己在家裡進行簡單的髮型設計和護理，可以省下這筆支出。第三，醫美和護膚品是女生美容護理的重要項目，但每個月花費600元購買護膚品，一年下來也是7,200元。如果女生可以選擇使用較便宜的護膚品，或者學習使用自然成分的護膚品，就可以省下這筆支出。

最後，買牌子內衣也是女生的一個重要消費項目，但每半年花費1,000元換內衣，一年下來需要2,000元。可以選擇較為實用和經濟的內衣，或者延長換內衣的時間。

綜合以上各種支出，可以通過減少或省去一些看似不重要的消費，一年內可以輕鬆地儲蓄多達幾千元至一萬多元。這些看似不重要的省錢行為，長期積累起來，可以帶來意想不到的財富增長，學會控制消費，選擇明智的消費方式，讓自己的財富逐漸增長。

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

渣打：香港富裕投資者平均擁近456萬可投資資產 近8成認為AI可助達成理財目標，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【豪華享受】有錢唔知點使 ? 阿聯酋航空推私人專機服務 為指定地區短途旅客提供特別飛行體驗，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮



