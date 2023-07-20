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【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

科技 19:50 2023/07/20

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Apple傳出正在研發聊天機械人系統的消息。

科技巨頭蘋果（Apple）對近日ChatGPT掀起的生成式AI熱潮，一直保持沈默。據彭博（Bloomberg）知名蘋果爆料記者Mark Gurman最新表示，蘋果目前正在開發AI聊天機械人來抗衡OpenAI、Google等公司，內部將其稱為「Apple GPT」。

【iPhone14】CSL Mobile即日起接受登記　iPhone14一系列全新5G智能手機

據悉，蘋果開發的聊天機械人與Google Bard、ChatGPT 和Microsoft Bing AI類似，未有任何與當前商用聊天機械人不同的附加功能。Mark Gurman稱，「Apple GPT」框架使用代碼Ajax來構建，以創建大型語言模型，作為聊天AI系統的基礎。Ajax在 Google Cloud上運行，並使用Google的機器學習框架Google JAX構建，意味蘋果將依靠Google的技術來構建自己的大型語言模型聊天機械人。

【Apple動向】增設PDF「自動填寫」等4大功能　Apple推出iPadOS 17公開測試版

Mark Gurman又指，蘋果正致力解決與人工智能相關的潛在隱私問題。而蘋果行政總裁庫克亦曾在五月份一場電話會議中表示，儘管蘋果會將人工智能添加到其更多產品中，但會在「深思熟慮」的基礎上實行。

蘋果目前尚未作出回應，亦尚未向大眾確定有關計畫；另據外媒Tech Crunch引述消息指，該企將於明年發布與AI相關的重大公告。

【Apple動向】Apple iOS17公開測試版登場　一文回顧5大新功能

責任編輯：王愷楹

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