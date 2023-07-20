港府目標2050年達致碳中和 商界環保協會5大方向加速淨零行動

為達成2050年淨零排放之目標，各國相繼推出各項政策工具。香港方面，政府於2021年公佈《氣候行動藍圖 2050》，並訂下 2035 年碳排放減半的中期目標，各界也加緊力度協助。由香港商界成立的獨立非牟利會員機構商界環保協會，也積極推動可持續發。現時商會旗下有超過230間會員公司、持份者，以及社會各界合作，共同推動本港邁向淨零經濟。

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺 大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元，詳見【下一頁】

商界環保協會主席歐嘉榮周三（19日）跟傳媒會面時表示，香港企業在達致淨零方面遇到不少挑戰，如本港發電的可再生能源組合較低，建築物佔本港整體碳排放超過60%。本港必須升級既有建築的樓宇設備，並支援新建建築使用潔淨能源。同時，企業方面，尤其中小企對環境的關注有待加強，讓企業作出改變的誘因亦不足。企業內部缺乏相關人才，類似商業模式參考有限，數據管理能力不足。

▲ 商界環保協會主席歐嘉榮

渣打：香港富裕投資者平均擁近456萬可投資資產 近8成認為AI可助達成理財目標，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

商界環保協會透過以下5大方向，加速淨零行動：

1.影響公共政策

透過諮詢小組和焦點環境範疇、研究及思維領導、政策倡議，以及其他活動，積極與政府溝通互動，為香港商界發聲。

2.推動商界行動

為商界提供學習、分享和建立榜樣的機會。協會透過多項計劃，包括BEC零碳約章、Power Up Coalition、香港環境卓越大獎、CDP碳披露計劃、「滙豐營商新動力」奬勵計劃等，協助香港公司應對商業風險，並把握環境挑戰所帶來的機遇。

3.「環保實驗室」商界環保協會大樓

商界環保協會將大樓定位為推動和弘揚環境卓越的「環保實驗室」。作為協會的象徵，大樓一直充分實踐環保建築理念。2022年，大樓獲得綠建環評既有建築類別（2.0版）最終鉑金級評級。



【豪華享受】有錢唔知點使 ? 阿聯酋航空推私人專機服務 為指定地區短途旅客提供特別飛行體驗，詳見【下一頁】

4.協助商界定ESG策略

協會內的專家協助商界將可持續發展的願景對接業務目標，達致管理風險、把握機遇、推動增長、建立互信，並創造價值。我們的 ESG 策略團隊與客戶緊密合作，將可持續發展轉化為策略優勢。

5.設商界環保協會環境教育學院

商界環保協會環境教育學院透過不同類型的環保教育計劃，推動優質環保教育，促進專業發展。課程主題包括「氣候變化和碳管理」、「循環經濟和資源管理」、「綠色和健康建築」，以及「企業可持續發展」。



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍



