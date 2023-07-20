  • 30°C
香港時間 : 2023720日 (週四) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港府目標2050年達致碳中和 商界環保協會5大方向加速淨零行動

理財智慧 19:53 2023/07/20

分享：

分享：

為達成2050年淨零排放之目標，各國相繼推出各項政策工具。香港方面，政府於2021年公佈《氣候行動藍圖 2050》，並訂下 2035 年碳排放減半的中期目標，各界也加緊力度協助。由香港商界成立的獨立非牟利會員機構商界環保協會，也積極推動可持續發。現時商會旗下有超過230間會員公司、持份者，以及社會各界合作，共同推動本港邁向淨零經濟。

【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【招聘會】旺角招聘會提供逾4,500個職位空缺　大部分月薪介乎1.2萬元至2.2萬元，詳見【下一頁

商界環保協會主席歐嘉榮周三（19日）跟傳媒會面時表示，香港企業在達致淨零方面遇到不少挑戰，如本港發電的可再生能源組合較低，建築物佔本港整體碳排放超過60%。本港必須升級既有建築的樓宇設備，並支援新建建築使用潔淨能源。同時，企業方面，尤其中小企對環境的關注有待加強，讓企業作出改變的誘因亦不足。企業內部缺乏相關人才，類似商業模式參考有限，數據管理能力不足。

商界環保協會主席歐嘉榮

 

渣打：香港富裕投資者平均擁近456萬可投資資產 近8成認為AI可助達成理財目標，詳見【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

商界環保協會透過以下5大方向，加速淨零行動：
1.影響公共政策
透過諮詢小組和焦點環境範疇、研究及思維領導、政策倡議，以及其他活動，積極與政府溝通互動，為香港商界發聲。

2.推動商界行動
為商界提供學習、分享和建立榜樣的機會。協會透過多項計劃，包括BEC零碳約章、Power Up Coalition、香港環境卓越大獎、CDP碳披露計劃、「滙豐營商新動力」奬勵計劃等，協助香港公司應對商業風險，並把握環境挑戰所帶來的機遇。

3.「環保實驗室」商界環保協會大樓

商界環保協會將大樓定位為推動和弘揚環境卓越的「環保實驗室」。作為協會的象徵，大樓一直充分實踐環保建築理念。2022年，大樓獲得綠建環評既有建築類別（2.0版）最終鉑金級評級。
 

【豪華享受】有錢唔知點使 ? 阿聯酋航空推私人專機服務 為指定地區短途旅客提供特別飛行體驗，詳見【下一頁

4.協助商界定ESG策略
協會內的專家協助商界將可持續發展的願景對接業務目標，達致管理風險、把握機遇、推動增長、建立互信，並創造價值。我們的 ESG 策略團隊與客戶緊密合作，將可持續發展轉化為策略優勢。

5.設商界環保協會環境教育學院
商界環保協會環境教育學院透過不同類型的環保教育計劃，推動優質環保教育，促進專業發展。課程主題包括「氣候變化和碳管理」、「循環經濟和資源管理」、「綠色和健康建築」，以及「企業可持續發展」。
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍


 

開啟hket App，閱讀全文
銀行 創新科技及應用 財富及資產管理 組合 基金 人工智能

下一篇文章

夫婦客於機場工作　每月1.43萬租映灣園兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
【水上音樂會】全港首個大型跨感官水上音樂會 炎明熹鍾柔美參加盛夏音樂會
馬斯克指Tesla或繼續減價 市場擔心利潤率收窄
馬斯克指Tesla或繼續減價 市場擔心利潤率收窄
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【裝修設計】52萬裝修397呎單位 波希米亞風營造生活格調
【濕紙巾】 消委會指DAISO濕紙巾含菌量超標近500倍 一文看清邊8款獲五星評級
【濕紙巾】 消委會指DAISO濕紙巾含菌量超標近500倍 一文看清邊8款獲五星評級
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【好去處】香港書展、運動消閒博覽及零食世界開幕 可免費試玩多項好玩運動體驗
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款