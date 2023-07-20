【職場熱話】 35歲男第一份工做了15年 工作輕鬆但月薪得1.5萬且2年未加薪

如有一份人工低和沒有升職機會，但勝在輕鬆無壓力的工作，你認為值得繼續留下來嗎？有網民在網上討論區發文，指自己朋友35歲因工作輕鬆未曾轉工，而且一做便是15年。他沒有升過職且其月薪已接近其職位的頂薪，因而思考應否轉工以跳出舒適圈。事件引起網民討論，有人認為他的問題出在其心態，並建議他轉工。

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有網民認為事主應改變安於現狀的心態再想轉工，「35歲一點也不老，只要整理一下外表依然可以的，問題出在事主心態。這樣他根本不會追得上現時工作的潮流，見工要寫很難的文章或考Excel，而現在的僱主要求這麼高，他這樣的心態怎麼頂得住 ？」、「其實事主工作學到的東西很有限，外面公司都想找十項全能，如果真有公司請。還要看他能否適應，願不願意博一次。」亦有網民認為「舒服的工作人工低點是正常的，而且要看你要追求些什麼」、「如果不會被人解雇就沒有什麼所謂，不過就算被人解雇這個工資也不難找到。」

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網民都支持事主轉工，「到處去見識多點都有好處」、「現在到處都缺人，可以問問看同類型工作的價錢，工資高可以轉」、「正所謂『魚唔過塘唔會肥』，叫他找份新工轉吧」、「轉工跳槽很正常，人生常事。」不過有網民指，「你到了外面沒有特別技能是沒人要的。」

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亦有網民諷刺事主「有什麼不甘心的，自己畢業後又不進修，又不投資，自己學歷不夠，而且文職怎麼做藍領？身體都應付不了了，平平安安一輩子就好了」、「文員向來工資低，而且別說出去闖，過幾年這間公司不要他，我想他在外面也找不到工作。」

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