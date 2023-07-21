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【AI競爭】美團擬拓展AI業務　入股清華系公司「智譜AI」

科技 08:27 2023/07/21

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美團看好人工智能前景，近日入股智譜AI，持10%股份。

ChatGPT掀起生成式AI熱潮後，中國各企業也紛紛投入開發屬於自己的AI大型語言模型，睇拓展AI生態系統。據外電報道，北京科技公司智譜華章早前設立、由清華大學計算機系知識工程實驗室技術成果轉化而成的清華系公司「智譜AI」，未來更可能幫助中國外賣平台巨頭美團大幅拓展AI業務。

【AI法案】被控Alexa觸犯兒童隱私法　Amazon認罰賠2500萬美元

智譜華章於2019年創立，主要專注於電子設備、關鍵詞、預先處理及訓練、詞句生成等技術領域。曾與清華大學知識工程實驗室合作研發AI模型，並在2022年發佈了訓練語言模型GLM-130B，被外界指其可媲美OpenAI、Google等公司AI模型的表現。

美團擁4.5億客戶群 同時助智譜AI發展

美團旗下天津三快科技近日入股智譜AI，持有10%股份。企業資產從1,480.69萬人民幣（約1,616萬港元）增至幾1,652.86萬人民幣（約萬1,796萬港元）。

美團此次入股，被外界認為是看好智譜AI的發展潛力；美團近日亦宣佈將以2.34億美元（約18.25億港元）收購一所AI初創企業Light Years Beyond。據外媒《TechCruch》報道，這些投資預計將會為美團大幅擴佔AI業務，與此同時，AI企業亦可利用美團現有約4.5億的龐大客戶群來發展。

夥北京中醫藥大學 開發中醫小助手

另根據內地媒體《創科版日報》報道，智譜華章亦有與北京中醫藥大學東方醫院合作，共同開發「數位中醫大模型」，目前已收集與處理逾千本中醫古籍書籍、中西醫教材、期刊、醫案、診療資訊等數據，用戶可以在「中醫小助手」線上平臺描述癥狀，體驗大模型能力所實現描述生成處方、中醫中藥知識問答等功能。

【AI爭議】科企使用未付費作品訓練AI模型　遭美逾8,000作家聯署抗議

【AI熱潮】Meta夥微軟推出新AI模型「Llama 2」　免費作研究及商業用途

責任編輯：王愷楹

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