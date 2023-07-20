掃管笏半新盤上源兩房480萬沽　持貨近5年　帳蝕逾25萬

二手市場再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產陳龍勳表示，屯門上源5A座中層A室，實用面積439平方呎，兩房連開放式廚房間隔，坐享山景，日前以480萬元易手，實用呎價約10,934元，原業主持貨不足5年，現帳面虧損約25.3萬元。

陳龍勳透露，買家為外區用家，認為上址間隔合適，景觀開揚，環境清幽，加上鄰近沙灘，便即與業主洽商議價，經過約3星期洽商，終成功購入單位。而現時屋苑約有40個放盤，入場費約530萬元起。

據悉，原業主於2018年10月以505.3萬元買入上址，持貨不足5年，現帳面虧損約25.3萬元，物業期內貶值約5%。

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