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【大行報告︱MSFT】微軟獲美銀上調目標價19%至405美元　料為領先的AI軟件供應商

股市 18:55 2023/07/20

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微軟（美：MSFT）近日股價創新高，並將於7月25日美股盤後公布第四財季（今年3月至6月）業績。美銀指，受惠公用雲端服務平台Azure及Office365，預期微軟上季收入按年升7%至554.5億美元。考慮到微軟是領先提供人工智能（AI）軟件的企業，美銀將微軟目標價由340美元調升19.1%至405美元，重申評級為「買入」，並為行業首選股。

美銀指，微軟的Azure市場份額正不斷擴大，人工智能工作需求有望繼續推動Azure表現。由於受惠訂閱人數增長以及平均單價提升，預期上季生產力及商務處理（PBP）收入按年升9%。該行認為，平均單價具上升潛力，主因引入ChatGPT的Teams高級版。在更多個人計算（MPC）業務上，美銀預期上季收入跌5%至136億美元，主因PC出貨量更疲弱。

受惠AI浪潮，美銀對微軟2024財年業績的預期更高，料收入有雙位數的增長，主要受惠Azure低雙位數增長、Office365低至中雙位數增長，以及Windows經營利潤率增長為2%，並預期每股盈利料為10.95美元，按年增長12%。

另外，美銀將微軟2025財年收入預測由2,328億美元上調至2,343億美元。

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編輯：袁諾曦

微軟（Microsoft，美：MSFT） 大行報告 美股
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