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馬鞍山雲海兩房950萬沽　5年貶值260萬　蝕21.5%

股樓投資 19:11 2023/07/20

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樓價持續調整，二手市場再錄大額蝕讓成交。馬鞍山雲海有兩房單位新近以950萬元易手，業主持貨5年，現賬面蝕260萬元，即約21.5%。中原地產陳鴻霆說，雲海松海臺2座高層F室，實用面積498平方呎，兩房間隔，原開價約1,000萬元，議價後以950萬元易手，實用呎價19,076元。 

陳鴻霆透露，買家為用家，見屋苑樓齡較新，環境舒適，間隔合用，即購入單位自住。 

資料顯示，原業主於2018年以1,210萬元購入單位，持貨5年，現賬面蝕約260萬元離場，物業期內貶值約21.5%。 

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽　較同座高層兩房平6%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

雲海 馬鞍山 中原地產 二手市場 私人屋苑

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掃管笏半新盤上源兩房480萬沽　持貨近5年　帳蝕逾25萬

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