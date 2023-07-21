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網民讚Kim Kardashian塑身衣夠緊 中槍著上助止血奇跡生還

環球社會熱點 08:05 2023/07/21

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美國名媛Kim Kardashian旗下品牌「Skims」推出多款內衣及塑身衣，早前有密蘇里州槍擊案傷者拍片感激Kim Kardashian救她一命，指她事發時身中4槍，但因穿著「Skims」塑身衣幫助止血而奇跡生還。

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Kim Kardashian近日於社交媒體Instagram的限時動態，轉發22歲女網民Angelina Wiley所拍的TikTok短片，為「Skims」產品做宣傳。

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Angelina Wiley在影片中透露，她較早時捲入密蘇里州堪薩斯城一宗大規模槍擊案。雖然她中了4槍，但因穿著的「Skims」塑身衣太緊，幾乎可阻止傷口出血。

Angelina Wiley大力推薦這款塑身衣，更開玩笑地形容塑身衣有如女性穿著的防彈衣，她打算再購買幾件並每日穿著「Skims」塑身衣。

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很多網民看完影片都對這款產品感興趣，更有人笑指Angelina Wiley等同生招牌。

Kim Kardashian於2019年創立「Skims」，一直深受歡迎，該品牌截至本月的估值接近40億美元（約312億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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