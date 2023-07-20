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【人才短缺】過去三年 本港勞動人口減少逾21萬人 銀行保險業 跳槽加薪達20%

理財智慧 20:35 2023/07/20

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近年來，香港面臨人才流失問題嚴重，加上與內地及海外通關後業務需求上升，金融機構持續搶人才。受疫情和政治因素的影響，過去三年本港的勞動人口已減少超過21萬人，在需求增加但供應減少的情況下，市場人士表示，跳槽員工薪酬可增加超過20%。

協助大型銀行招聘人才的萬寶盛華大中華（02180）高級副總裁徐玉珊表示，近年香港經歷移民潮，導致流失大量人手。加上通關後銀行和保險的業務需求增加，金融機構為了吸引和挽留人才，薪酬水平也不斷上升。她透露，銀行和保險業一般的薪酬升幅為3%至5%，而跳槽的員工平均可以得到10%至20%的加薪。至於需求較大的領域，例如金融科技、信息科技和人工智能等專業技能，跳槽升職甚至獲得20%至25%的薪酬漲幅。徐玉珊解釋說，過去兩至三年的移民潮造成了人才的斷層，因此部分流失人手需要被替補。她預計，人才缺口將達到雙位數百分比。彭博引述Natixis SA的估計，目前行業大約有4000個職位空缺。

目前市場上銀行的空缺職位中，近40%為前線員工，中、後部門別佔30%。從職級來看，中級管理（manager）的人員缺口明顯更大，可能與不少中產家庭帶著子女移民有關，行業存在著青黃不接的問題。面對人才流失和招聘難題，金融機構除了提高薪資外亦需要採取其他措施。例如，加強內部培訓和晉升機制、提高員工福利、改善工作環境等。同時，亦需要加強與學界和科技公司的合作，以培養更多具備專業技能和創新能力的人才。
 

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責任編輯：陳玉蓮


 

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