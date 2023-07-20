【美食優惠】 必勝客推出全新升級沙律吧 48元有18款配料 自行調配心水口味

必勝客Pizza Hut推出全新升級沙律吧，有18款食材及醬汁供顧客自行調配，只需48元即可於堂食享用，另加22元可加一款海鮮食材。

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必勝客今次顛覆沙律的傳統定義，新升级的沙律吧除了有常見的蔬菜提供外，更包涵多款「反」傳統材料，包括麵包粒、忌廉芝士、 啫喱糖。而醬汁不止有沙律醬外，更有柚子醋和牧場沙律醬可供選擇。另外，想品嘗海鮮的顧客亦可以加22元選擇一款海鮮，包括香煎帆立貝(3件)、橄欖油大蝦(6件)或蒜香魷魚圈(6件)。

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在必勝客的沙律吧面前，顧客可自由發揮創意，創造出放滿肉類沒有任何蔬菜、只或有啫喱糖或芝士煙肉配麵包的沙律，就連不喜歡蔬菜的小朋友，亦可挑選香甜水果及色彩繽紛的啫喱糖，迎合他們喜愛的口味，任你「反轉」沙律定義。

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