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【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬 一文看清內地電訊商6月數據
內地三大電訊營運商陸續公布6月客戶數據。中國移動 （00941） 6月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，按月增1484.8萬戶，而中電信 （00728） 5G套餐客戶淨增424萬戶，而中聯通 （00762） 5G套餐客戶按月淨增281.9萬戶。
中國移動
中國移動6月移動客戶總數9.85億，按月增227.8萬戶，上半年累計淨增1038萬客戶。中國移動6月5G套餐客戶數7.22億，按月增1484.8萬戶。中國移動6月有綫寬帶業務客戶總數為2.86億，月淨增客戶數為196萬戶，上掌年累計淨增客戶數1,423.6萬。
|2023年
|客戶總數（單月淨變化）
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|6月
|9.85386億（+227.8萬戶）
|7.21804億（+1484.8萬戶）
|5月
|9.83108億（＋32.5萬戶）
|7.06956億（＋814.6萬戶）
|4月
|9.82783億（＋2.5萬戶）
|6.98810億（＋957.5萬戶）
|3月
|9.82758億（＋411.0萬戶）
|6.89235億（＋5010.2萬戶）
|2月
|9.78648億（＋313.9萬戶）
|6.39133億（＋1665.9萬戶）
|1月
|9.75509億（＋50.3萬戶）
|6.22474億（＋846.9萬戶）
中國電信
中國電信6月移動用戶數為4.02億，按月增79萬，上半年累增1073萬。其中5G套餐用戶數達2.95億，按月淨增424萬，上半年累增2690萬戶。
中國電信6月有線寬帶用戶數為1.86億，當月淨增61萬，上半年累計淨增536萬；固定電話用戶數為1.03億，當月淨減7萬，上半年累計減177萬。
|2023年
|客戶總數（單月淨變化）
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|6月
|4.0191億（+79萬戶）
|2.9486億（+424萬戶）
|5月
|4.0112億（＋93萬戶）
|2.9062億（＋339萬戶）
|4月
|4.0019億（＋149萬戶）
|2.8723億（＋402萬戶）
|3月
|3.9870億（＋299萬戶）
|2.8321億（＋503萬戶）
|2月
|3.9571億（＋340萬戶）
|2.7818億（＋519萬戶）
|1月
|3.9231億（＋113萬戶）
|2.7299億（＋503萬戶）
中聯通
中聯通公布，6月大聯接用戶9.27億戶，按月增1004.6萬戶；當中5G套餐客戶約2.32億，按月增281.9萬戶，物聯網終端連接約4.43億，按月增1063萬。
中聯通「大聯接」用戶累計到達數即是，移動出賬用戶，固網寬帶用戶，固網本地電話用戶，物聯網終端連接數，及組網專線用戶數的總和。
|2023年
|5G套餐客戶（單月淨變化）
|6月
|2.32445 億戶（+281.9萬戶）
|5月
|2.29626 億戶（+258.8萬戶）
|4月
|2.27038 億戶（+323.1萬戶）
|3月
|2.23807 億戶（+404.6萬戶）
|2月
|2.19761 億戶（+396.6萬戶）
|1月
|2.15795 億戶（+306.8萬戶）
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記者：李哲毅