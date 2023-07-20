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【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬　一文看清內地電訊商6月數據

股市 18:18 2023/07/20

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【中資電訊股】中移動6月5G客戶淨增近1485萬　一文看清內地電訊商6月數據

內地三大電訊營運商陸續公布6月客戶數據。中國移動 （00941） 6月5G套餐客戶淨增數繼續跑贏，按月增1484.8萬戶，而中電信 （00728） 5G套餐客戶淨增424萬戶，而中聯通 （00762） 5G套餐客戶按月淨增281.9萬戶。

中國移動

中國移動6月移動客戶總數9.85億，按月增227.8萬戶，上半年累計淨增1038萬客戶。中國移動6月5G套餐客戶數7.22億，按月增1484.8萬戶。中國移動6月有綫寬帶業務客戶總數為2.86億，月淨增客戶數為196萬戶，上掌年累計淨增客戶數1,423.6萬。

2023年客戶總數（單月淨變化）5G套餐客戶（單月淨變化）
6月9.85386億（+227.8萬戶）7.21804億（+1484.8萬戶）
5月9.83108億（＋32.5萬戶）7.06956億（＋814.6萬戶）
4月9.82783億（＋2.5萬戶）6.98810億（＋957.5萬戶）
3月9.82758億（＋411.0萬戶）6.89235億（＋5010.2萬戶）
2月9.78648億（＋313.9萬戶）6.39133億（＋1665.9萬戶）
1月9.75509億（＋50.3萬戶）6.22474億（＋846.9萬戶）

中國電信

中國電信6月移動用戶數為4.02億，按月增79萬，上半年累增1073萬。其中5G套餐用戶數達2.95億，按月淨增424萬，上半年累增2690萬戶。

中國電信6月有線寬帶用戶數為1.86億，當月淨增61萬，上半年累計淨增536萬；固定電話用戶數為1.03億，當月淨減7萬，上半年累計減177萬。

2023年客戶總數（單月淨變化）5G套餐客戶（單月淨變化）
6月4.0191億（+79萬戶）2.9486億（+424萬戶）
5月4.0112億（＋93萬戶）2.9062億（＋339萬戶）
4月4.0019億（＋149萬戶）2.8723億（＋402萬戶）
3月3.9870億（＋299萬戶）2.8321億（＋503萬戶）
2月3.9571億（＋340萬戶）2.7818億（＋519萬戶）
1月3.9231億（＋113萬戶）2.7299億（＋503萬戶）

中聯通

中聯通公布，6月大聯接用戶9.27億戶，按月增1004.6萬戶；當中5G套餐客戶約2.32億，按月增281.9萬戶，物聯網終端連接約4.43億，按月增1063萬。

中聯通「大聯接」用戶累計到達數即是，移動出賬用戶，固網寬帶用戶，固網本地電話用戶，物聯網終端連接數，及組網專線用戶數的總和。

2023年5G套餐客戶（單月淨變化）
6月2.32445 億戶（+281.9萬戶）
5月2.29626 億戶（+258.8萬戶）
4月2.27038 億戶（+323.1萬戶）
3月2.23807 億戶（+404.6萬戶）
2月2.19761 億戶（+396.6萬戶）
1月2.15795 億戶（+306.8萬戶）
ET財智Talk
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記者：李哲毅

港股 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中資電訊股
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