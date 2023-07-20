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英定息按揭平均利率 近月來首跌

環球經濟金融 18:03 2023/07/20

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英國大多數按揭貸款持有人都採用定息按揭，金融信息公司Moneyfacts的數據顯示，當地兩年期和五年期定息按揭利率均有下跌，為自今年5月27日以來首錄跌幅。

G7國家2031年前 年長勞工佔總勞動人口四分一 【下一頁】

兩年期定息按揭平均利率周四（20日）報6.79厘，低於周三（19日）的6.81厘。五年期定息按揭平均利率周四報6.31厘，低於周三的6.33厘。

至於兩年期浮息按揭平均利率周四報6.03厘，與周三持平。

英國本月至9月期間，超過40萬人現有的按揭定息期將届滿，届時會面臨更高息率。

今年5月的通脹率跌幅低於預期，而定息按揭利率自該月以來持續上升。

星樟宜機場恢復疫情前水平 單月旅客數超500萬 【下一頁】

由於通脹及工資增長快過預期，英倫銀行上月加息0.5厘，超出市場預期，基準利率升至5厘。市場本來預期英倫銀行明年初將利率升至6.5厘，將兩年期定息按揭利率推至接近去年10月時任首相卓慧思（Liz Truss）公布迷你預算案時的高位。

不過英國周三公布，6月通脹放緩至7.9%，為去年3月以來最低水平。市場削弱對英倫銀行加息的預期，估計基準利率升至5.75厘或6厘的可能性均等。

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責任編輯：鄭錦玲

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